Ook Joos en Sonck nemen plek in VAR-center in, strafschopfase met Muñoz komt aan bod: "Zie het liever afgeschaft"

De VAR, wekelijks onderwerp van discussie. Filip Joos en Wesley Sonck zijn in het VAR-center nagegaan hoe moeilijk het is om vanuit het busje de juiste beslissingen te nemen.

Het Referee Department zette zijn deuren voor Sporza open tijdens de wedstrijd Cercle Brugge - RC Genk. Naast het VAR-busje van waaruit de refs hun toelichting gaven, namen Filip Joos en Wesley Sonck plaats. "Ik ga eigenlijk in iets zitten dat ik eerlijk gezegd liever afgeschaft zie", stelt Joos vooraf.

In de slotfase doet zich een betwistbare fase voor. Genk-speler Muñoz deelt een stevige charge uit aan Deman in het strafschopgebied. Het uiteindelijke oordeel van scheidsrechter en VAR: geen strafschop. Daar waren ze bij Cercle niet over te spreken.

Nog meer camerahoeken gewenst

"Het is jammer dat we de fase niet uit een andere hoek kunnen zien", vindt Joos. "Als zo'n fase zich voordoet op het middenveld, is het fout", maakt Sonck de bedenking.