Ajax negeert clubicoon als opvolger van Marc Overmars

Al meer dan één jaar is Marc Overmars geen technisch directeur meer bij Ajax en sindsdien zijn de sportieve resultaten in een neerwaartse spiraal gegaan. Een echte clublegende wou de rol overnemen, maar hij werd gewoon negeert.

Volgens Ruud Gullit had Clarence Seedorf gesolliciteerd voor de rol van Technisch Directeur bij Ajac, maar dit liep pijnlijk af. "Maar hij heeft geen antwoord gekregen", zei Gullit bij Ziggo Sport. Het verbaast de oud-international dat Seedorf niet eens een reactie heeft gekregen van Ajax. "Ook al wil je het niet, dan had je dat nog gewoon kunnen zeggen", aldus de analist. "Ook hier weet je niet zeker of het gaat werken. Alleen er komt wel iemand binnen. Kijk maar naar Paolo Maldini bij AC Milan. Het is een uithangbord voor je club."

Clarence Seedorf is een clublegende bij Ajax. Hij kwam uit de jeugdopleiding en knokte zich tot één van de sterkhouders in de ploeg die in 1995 de Champions League won. Een stunt die hij herhaalde tweemaal met AC Milan en met Real Madrid.