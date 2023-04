Genk, Union SG, Anderlecht en Club Brugge hebben goud in handen: tien Belgische links bij hoogste marktwaardes U23

De toekomst is aan de jeugd, eens te meer. En ook in de Belgische competitie of bij de Belgen zijn er heel wat groeibriljanten te vinden.

Het CIES maakte een overzicht van de top-100 spelers qua marktwaardes als het gaat over spelers onder de 23 jaar die niet spelen in de vijf grootste competities. Komen er dan als primussen uit: Benfica, waar zowel Goncalo Ramos (70 miljoen euro) als Antonio Silva (66 miljoen euro) enorm hoog gewaardeerd worden. © photonews Het podium wordt vervolledigd door Goncalo Ignacio (62 miljoen euro). Met Timber, Taylor en Kudus staan er ook drie spelers van Ajax in de top-10. Marktwaardes Als we eens kijken naar Belgen en/of spelers uit de Belgische competitie, dan staan er toch ook heel wat namen in de top-100. Maarten Vandevoordt staat op een 24e plaats met een marktwaarde van 20 miljoen euro, maar hij is lang niet de enige Belg of speler uit de JPL in de top-100. Verder zijn ook nog volgende spelers opgenomen in de top-100: Maarten Vandevoordt (Genk) 20 miljoen euro

Johan Bakayoko (PSV) 19 miljoen euro

Zeno Debast (Anderlecht) 18 miljoen euro

Raphael Onyedika (Club Brugge) 18 miljoen euro

Bjorn Meijer (Club Brugge) 16 miljoen euro

Yari Verschaeren (Anderlecht) 15 miljoen euro

Victor Boniface (Union SG) 15 miljoen euro

Abakar Sylla (Club Brugge) 14 miljoen euro

Bilal El Khannouss (Genk) 13 miljoen euro

Simon Adingra (Union SG) 11 miljoen euro