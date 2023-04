Nog nare herinnering aan titelstrijd met Club, maar Union spreekt klare taal over eigen ambities en die van concurrenten

Nu Union Europees uitgeschakeld is, kan het zich volledig toeleggen op de titelstrijd. Hoe Club Brugge vorig seizoen nog één en ander rechtzette in de play-offs, zijn ze bij Union nog niet vergeten. Deze keer willen ze zelf aan het einde van de rit helemaal bovenaan staan.

"Eerst komt nu de wedstrijd in Kortrijk", blikt Karel Geraerts vooruit naar de laatste speeldag van de reguliere competitie. "Wij hebben volop de ambitie om voor de titel te gaan. Ik neem aan dat de drie andere ploegen ook die ambitie hebben. Anders moet je gewoon niet meedoen. Dat is een nuchtere en gezonde ambitie."

© photonews

De aanvoerder van Union treedt zijn trainer volledig bij. "Nu voor de titel gaan? Natuurlijk. We kunnen ons nu honderd procent concentreren op het kampioenschap, met nog een belangrijke match voor de play-offs eraan komen", weet Teddy Teuma.

Senne Lynen bevestigt dat Union zich nu volledig op de titel richt. "Er is enkel de titel die overblijft, hé. Vorig seizoen zijn we op kop aan de play-offs begonnen, maar stonden we op het einde niet bovenaan. Als we als tweede aan de play-offs moeten beginnen, zal ons dat niet te veel parten spelen."

© photonews

Ook Anthony Moris wil zich niet blindstaren op het feit of Union al dan niet Genk nog kan voorbijsteken dit weekend. "Al drie jaar lang willen we met Union gewoon elke match winnen. We kijken niet naar wat de uitslag zou kunnen zijn in Charleroi-Genk. We willen gewoon het moeilijk te manoeuvreren Kortrijk verslaan."

"Of we aan de play-offs beginnen met gelijke stand, een punt voorsprong of een achterstand, we moeten daarin toch voluit gaan tot de slotspeeldag", redeneert de doelman, die moed put uit de Europese campagne. "Zoals dat in Europa het geval was, zal het in de play-offs op details beslist worden. Net zoals in onze verloren titelstrijd met Club Brugge."