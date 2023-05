Frank Boeckx ziet nog een stevig werkpunt bij Anderlecht én zijn ogen gingen open door Vincent Kompany

Frank Boeckx was tot voor kort keeperstrainer bij Anderlecht. En hij ziet dat Anderlecht daarin nog stappen kan zetten.

"KRC Genk is inzake het opleiden van keepers een voorbeeld voor Anderlecht. Binnen Anderlecht is er inzake keepersopleiding nog veel werk. De rol van een doelman is heel erg veranderd en ze zijn nu voetballend een stuk sterker geworden", zei Boeckx bij MIDMID.

Boeckx zag dan ook een verandering in wat een keeper moet kunnen. Terwijl die vroeger enkel ballen moest stoppen, is een hedendaagse doelman een rustpunt geworden. Zowat een nummer tien die de aanval moet opzetten.

Voetballende keeper belangrijk bij Kompany

Op dat vlak gingen de ogen van Boeckx open toen hij samen werkte met Kompany en zijn assistent Bellamy. "Een voetballende keeper was heel belangrijk voor Kompany. Ik heb nooit een trainer gekend die een keeper zo belangrijk vond."

"Bij Vince was dat het startpunt. De manier waarom hij de keeper integreerde in de groepstrainingen om dat mee op te pikken, dat was voor mij wel ‘een openbaring’. Het was leuk om te zien dat een keeper eindelijk zo belangrijk werd gemaakt", zei Boeckx nog.