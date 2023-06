Vincent Kompany richt zijn pijlen op de 'Koning der Clean Sheets'

Nu dat het Burnley van Vincent Kompany in de Premier League gaat uitkomen mag en moet het geld rollen. Hij heeft nu zijn pijlen gericht op absolute sterkhouder van Antwerp.

Er is al een tijd sprake dat Bart Verbruggen van Anderlecht naar het Burnley van Vincent Kompany zou gaan. Al lijkt het water tussen alle partijen nog redelijk diep te zijn. Kompany is alvast niet van plan om lang zonder nieuwe doelman te blijven want hij richt nu zijn pijlen op het sluitstuk van de kampioen.

Volgens The Sun wil Burnley Jean Butez overtuigen om voor hen te kiezen mocht er geen overeenkomst gevonden worden met Verbruggen en/of Anderlecht. Butez is sinds vorig seizoen de absolute nummer 1 bij de 'Great Old'. Hij won de dubbel en had de meeste clean sheets in de competitie. In 34 wedstrijden in de Jupiler Pro League hield hij 19 keer zijn netten schoon.

Het Franse L'Equipe had hem ook al op de 'shortlist' gezet om één van de doelmannen te worden bij de Franse nationale ploeg. Dit wel met de kanttekening erbij dat hij zich eerst moet tonen in een groter competitie. Dat is een podium dat de Premier League wel kan brengen.

Butez staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Antwerp dat hem overnam van Moeskroen. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2026 bij Antwerp en een marktwaarde van 8 miljoen euro. Vincent Kompany zal dus diep in de buidel moeten tasten voor de 'Koning der Clean Sheets'