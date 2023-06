Anderlecht speelt hoog spel met bod op Dolberg, Nice niet echt gelukkig

Met Kasper Dolberg wil Anderlecht een grote naam naar het Lotto Park halen. Maar of dat ook effectief lukt, valt nog af te wachten.

Want momenteel zou paars-wit zwaar onder de vraagprijs van de Deense spits zitten. De Brusselaars deden een bod van iets minder dan drie miljoen euro. Voor Nice een veel te laag bod om als basis te gebruiken voor verdere onderhandelingen.

De Franse club zou 4,5 à 5 miljoen euro willen zien voor de Deense spits. De looneisen van Dolberg zouden echter geen probleem vormen voor Anderlecht, al vond het nog geen persoonlijk akkoord.

Afwachten dus of Fredberg en co snel een poging zullen ondernemen om het dossier nieuw leven in te blazen.