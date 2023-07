Er was concrete interesse van Feyenoord, maar Vetlesen is rotsvast overtuigd: "Al voor dat hij moest aangesteld worden"

Al sinds vorige winter was er concrete interesse van Feyenoord, maar Hugo Vetlesen (23) koos uiteindelijk voor Club Brugge. Daar heeft de Noor naar eigen zeggen allesbehalve spijt van.

“Ik had al gekozen voor Club toen Deila nog moest worden aangesteld. Met Club heb ik de juiste keuze gemaakt. Er was veel interesse uit verschillende landen – ook grotere competities –, maar ik wil geen stappen overslaan", aldus de Noorse middenvelder voor Het Nieuwsblad.

Onder meer de faciliteiten bij blauw-zwart, die volgens Vetlesen pakken beter zijn dan in Noorwegen, speelde mee in zijn keuze. "Het is de grootste ploeg in België, met een mooie geschiedenis in Europa. En de faciliteiten hier zijn ongezien voor mij. In Noorwegen trainden we hard, maar sommige grasmatten wil je écht niet zien. Onze fitness lag bijvoorbeeld onder ons stadion, met alle respect trouwens. Hier is alles enorm professioneel geregeld.”

De jonge speler wordt gezien als een box-to-box middenvelder, maar speelde bij Bodo Glimt regelmatig op de 'tien'. “Ik speel het liefst op de ‘acht’ of de ‘tien’, of box-to-box. Hard werken, scoren, assists geven: ik doe het eigenlijk allemaal graag. Maar ik stel mij vooral ten dienste van het team en mijn ploegmaats: dat is voor mij prioriteit.”