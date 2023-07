Mark Van Bommel wint naast het veld al het pleit van Steven Defour

Zondagavond staat de Supercup op het programma tussen Antwerp en KV Mechelen. Mark Van Bommel heeft al een serieus psychologisch voordeel tegenover Steven Defour.

Zondagavond strijden Antwerp en KV Mechelen voor de Belgische Supercup. Voor Antwerp kan het de eerste maal zijn dat ze de prijs veroveren. Bij hun vorige landstitel, in 1957, bestond namelijk de Supercup nog niet. In 2020 won Antwerp de Croky Cup tegen Club Brugge, maar omwille van de covidepidemie werd de Supercup tussen beide clubs (Club Brugge was landskampioen) niet gespeeld.

KV Mechelen heeft dan nog wel geen Belgische Supercup in hun kast staan, maar wel de Europese. Deze wonnen ze in 1989 tegen PSV nadat ze in 1988 Ajax hadden verslagen in Europacup ll.

Trainers met een prijzenkast

Zowel Steven Defour als Mark Van Bommel hebben als speler heel wat prijzen gewonnen. Titels, bekers en natuurlijk ook wel Supercups. Daarin heeft Mark Van Bommel het psychologische voordeel tegenover Mark Steven Defour.

Defour won er twee met Standard (2008 & 2009) en mag er nog twee bijtellen met Porto (2012 & 2013). Viermaal dat hij de Supercup speelde won hij ze allemaal.

Van Bommel mag als speler maar liefst zes Supercups op zijn palmares zetten. Viermaal won hij deze met PSV, tweemaal met FC Barcelona en éénmaal met AC Milan. Eénmaal verloor hij de Supercup, met PSV, wat heb op zes op zeven brengt.