Transfernieuws en Transfergeruchten 02/08: Lukaku - Dierckx - Buchanan - Kadri - Vlahović

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukaku - Dierckx - Buchanan - Kadri - Vlahović

Lukaku heeft een akkoord met nieuwe club, maar... transfer hangt af van andere spits

Romelu Lukaku heeft een akkoord met Juventus voor drie seizoenen met optie op een vierde. Daarmee is de transfer echter bijlange nog niet rond, want Chelsea onderhandelt met de Oude Dame over een andere spits. (Lees meer)

Olsen blijft, maar andere artiest van Club Brugge denkt nog steeds aan een transfer

Club Brugge kreeg goed nieuws van Skov Olsen, die een transfer deze zomer uit zijn hoofd heeft gezet en na alle blessureleed een seizoen wil vlammen in Jan Breydel. Maar een andere potentiële publiekslieveling heeft een transfer nog niet opgegeven. (Lees meer)

Straf! KV Kortrijk lacht zomaar een bod van zes(!) miljoen euro weg

KV Kortrijk had in de voorbereiding de nodige problemen aangezien ze slechts laat in gang konden schieten. De West-Vlamingen kunnen nu echter vele miljoenen opstrijken, maar houden voorlopig het been stijf. (Lees meer)

Belgische aanvaller ruilt het Kuipje voor de Griekse hitte

Tuur Dierckx zijn contract bij Westerlo werd niet verlengd en de aanvaller onderhield sindsdien individueel zijn conditie. Nu heeft hij een nieuwe club gevonden in... Griekenland. (Lees meer)