Riemer komt terug op pijnpunten vorig weekend en heeft hoopvol nieuws voor jonge middenvelder: "Iemand die op de deur klopt"

Na een slechte prestatie tegen Union is het van te moeten tegen Antwerp voor Anderlecht. Brian Riemer had het op de persconferentie nog even over zijn middenveld.

Hij merkt op dat de onbeschikbaarheid van Verschaeren een serieuze domper is, maar dat Anderlecht op zoek is naar een creatieve middenvelder. "Uiteraard willen we meer creativiteit in de ploeg en we kijken elke week (samen met Jesper en de scouting) naar alle mogelijkheden om de ploeg te verbeteren. Het uitvallen van Yari was een grote domper en dat zomaar oplossen is niet makkelijk. Maar we werken eraan."

Misschien start Théo Leoni wel in de basis? "Hij heeft het de laatste wedstrijden zeer goed gedaan als invaller. Het is iemand die op de deur klopt. Of hij start of op de bank zit, dat moeten we nog bekijken."

Bij Riemer zinderde vooral de eerste helft tegen Union nog na. "We waren om verschillende redenen ongelukkig over die prestatie. Maar we zijn nog een jong team, dat nog zal groeien. We zullen zeker nog obstakels tegenkomen onderweg. Tegen Ajax speelden we een geweldige match, tegen Union speelden we een slechte eerste helft."