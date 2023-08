Anderlecht trekt alle registers open voor Mats Rits en wil Union de loef afstekken

Anderlecht zag met Union een concurrent opduiken voor Mats Rits, maar ze blijven niet bij de pakken zitten. Woensdagavond trokken ze alle registers open.

Het bod van Anderlecht op Mats Rits kwam als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had zien aankomen dat de Brusselaars een bod gingen uitbrengen op een van de sterkhouders van de afgelopen jaren bij Club Brugge.

Het was nog een grotere verrassing dat Union ineens mee in het zog sprong. De Unionisten zagen heel wat spelers vertrekken deze zomer en willen dringend hun ploeg versterken. Dit zeker met het oog op de Europese wedstrijden die er gaan aankomen.

Anderlecht zag hun eerste bod geweigerd worden, maar onder druk van Union hebben ze woensdagavond hun bod verhoogd. Volgens de Franstalige journalist Sasha Tavolieri heeft Anderlecht een bod van 2,5 miljoen euro neergelegd bij Club Brugge.

Nu is het afwachten wat Club Brugge gaat doen. Wachten ze nog op een bod van Union of laten ze Mats Rits in zijn laatste contractjaar naar Anderlecht vertrekken?