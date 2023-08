Aron Donnum geeft uitleg bij zijn middelvinger richting Philip Zinckernagel

Aaron Donnum plaatste op Instagram een middelvinger richting Philip Zinckernagel. Dat deed hij naar aanleiding van het vertrek van zijn ex-ploegmaat naar Club Brugge.

De transfer van Zinckernagel naar Club Brugge zorgde voor de nodige spanning in Luik. Bij de supporters vooral, maar ook bij de ploegmaten.

Noah Ohio zette vier braakemoji’s op het web, Aron Donnum plaatste een middelvinger richting zijn ex-ploegmaat. De goede relatie die ze vorig seizoen hadden bij Standard lijkt daarmee helemaal om zeep te zijn.

Donnum legde het zopas uit op de persconferentie van Standard. “Het was een grapje. Min of meer toch, want er zat wel een betekenis achter”, vertelt de aanvoerder aan Het Nieuwsblad. “Ik vond dat hij hier had moeten blijven. Maar hij zal zijn redenen wel hebben en die respecteer ik.”

De reactie blijft toch nazinderen. “Die middenvinger was gericht op zijn beslissing. Niet op hem persoonlijk. We zijn nog altijd goede vrienden. Ik wens hem het allerbeste toe en hoop dat hij slaagt in Brugge.”