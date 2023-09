Westerlo pakt 1 op 18, Jonas De Roeck reageert klaar en duidelijk op mogelijk ontslag

Westerlo heeft zijn competitiestart gemist met 1 op 18. En dan wordt er al snel naar de trainer gekeken.

Westerlo heeft opnieuw verloren, voor de vijfde keer op rij al. Vier van die vijf keer verloor Westerlo echter met het kleinste verschil. De Kemphanen blijven zo achter met 1 op 18, een schril contrast met vorig seizoen, toen het nog zevende eindigde in de reguliere competitie.

Maar Westerlo had tegen Cercle wel kansen in het laatste kwartier, een gelijkspel hing zelfs nog in de lucht, dat vindt ook trainer Jonas De Roeck. "Ik vind dat we eigenlijk wel een goede match hebben gespeeld. We hebben de beste kansen gehad, en verdienden eigenlijk wel een resultaat."

Ontslag De Roeck?

Westerlo staat nu samen met KV Kortrijk laatste met 1 op 18. Staat de positie van Jonas De Roeck al onder druk? "Druk is er altijd. Maar we moeten objectief zijn, als de fout bij mij ligt, dan ben ik de eerste om dat ook te zeggen."

"De club is het belangrijkste en als het zo is, dan is het zo. Maar op geen enkel moment sinds ik bij Westerlo ben, heb ik dat gevoel. Op dit moment ook niet. Ik denk ook dat we in alle eerlijkheid zullen communiceren naar elkaar toe. Maar op dit moment is dat totaal niet het geval. Maar zeg nooit nooit in het voetbal", zei De Roeck nog.