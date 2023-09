Waarom Anderlecht net nu een nieuw contract gaf aan Brian Riemer

Iedereen keek vrijdagavond op toen er een melding van Anderlecht binnen kwam: het contract van Brian Riemer werd verlengd tot 2026. Een opvallende timing, zo net voor de match tegen Club Brugge. En terwijl hij duidelijk nog moet bouwen aan zijn team. Waarom?

De reden is tweedelig. Bij Anderlecht voelden ze dat er kritiek kwam op Riemer terwijl hij amper twee weken over zijn volledige ploeg kon beschikken. De onderhandelingen over een nieuw contract - Jesper Fredberg is blij met het werk van zijn landgenoot - liepen al een hele tijd en het was altijd de bedoeling om hem dat contract te geven.

Met de timing van het contract voorkomt Anderlecht nu dat er elke week vragen gesteld worden over zijn toekomst. Ze willen lang doorgaan met de Deen, die op training de juiste ideeën er wil inpompen, maar het er nog niet helemaal zag uitkomen op matchen.

Daarnaast blijft het gewoon allemaal hetzelfde voor Riemer. Er wordt verwacht dat hij resultaten en goed voetbal gaat serveren en zal daarop ook beoordeeld worden. Dit contract is een blijk van vertrouwen, maar garandeert hem niets. Hij zal de ploeg moeten laten draaien. Het is een kwestie van voor continuïteit te kiezen, iets waar ze in Neerpede al langer naar op zoek zijn.