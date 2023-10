Nicolas Frutos reageert verbaasd over Arthur Vermeeren: "Wat we verwachten, komt niet"

Wat een soap de voorbije week over Arthur Vermeeren. De youngster van Royal Antwerp FC haalde niet en dan wel de selectie van Tedesco.

Maandag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden bekend. Wat iedereen verwacht had gebeurde niet: Arthur Vermeeren was geen Rode Duivel.

Bondscoach Tedesco gaf op zijn persconferentie de nodige uitleg waarom Vermeeren er niet bij was. Hij had meer kracht nodig voor deze twee wedstrijden. Al duurde het niet lang voor Vermeeren door de onbeschikbaarheid van enkele andere spelers toch de kern van de Rode Duivels vervoegde.

Ook bij La Tribune begreep niemand waarom Tedesco Vermeeren niet meteen in zijn selectie opgenomen had. “Als spelers presteren moet je ze bellen”, reageerde Philippe Albert heel erg duidelijk.

Ook Nicolas Frutos vond dat je een jonge speler die dit neerzet moet opnemen in de selectie. “Het is verdiend, omdat hij tactisch, fysiek en technisch er altijd staat. Sinds zijn doorbraak verwachten we een dip door zijn leeftijd, maar die komt er niet en hij wint alsmaar aan kracht.”