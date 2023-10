Wereldkampioenschap 2034 opnieuw aan de andere kant van de wereld?

Na de toekenning van een deel van het WK 2030 aan Zuid-Amerika, gaat de FIFA nu kijken naar een andere kwestie. Een WK 2034 in Oceanië?

Een WK 2034 in Oceanië? In ieder geval is dit een kwestie die waarschijnlijk binnenkort op de tafel van de FIFA zal liggen. Indonesië is namelijk in gesprek met Australië over het organiseren van deze editie van het WK.

De twee landen zullen het echter moeten opnemen tegen een sterke kandidaat, Saoedi-Arabië. Zij dienden een bod in dat wordt gesteund door de Aziatische Confederatie.

Ter herinnering, alleen landen uit de Aziatische en Oceanische confederaties kunnen zich kandidaat stellen om de rotatie van de toewijzing van de Wereldbeker te respecteren.

Wat de editie van 2030 betreft, deze zal doorgaan in Spanje, Marokko en Portugal, maar met drie wedstrijden in Zuid-Amerika als eerbetoon aan het 100-jarig bestaan van de competitie.