Een probleemgeval bij Anderlecht of toch niet? "Hij is een project voor de toekomst"

Bij afwezigheid van Thorgan Hazard mocht Alexis Flips tegen RWDM nog eens opdraven. Veel supporters hadden daar wel wat van verwacht, maar de Fransman gaf niet thuis. Brian Riemer schrijft hem echter nog niet af.

Zoals al eerder gezegd heeft Flips het moeilijk om aan het heel andere spel van de Jupiler Pro League te wennen. De 23-jarige aanvallende middenvelder krijgt meestal een mandekker op zich en dat is hij niet gewend. Riemer roept hem op om geduld te hebben.

Vrijdag tegen Westerlo zien we waarschijnlijk weer Mario Stroeykens in de basis staan aangezien Hazard en Amuzu nog niet fit zijn. "We zagen Alexis altijd al als een project voor de toekomst", aldus Riemer. "Uiteraard heb je liever dat het sneller lukt, maar Stroeykens en Leoni hebben ook tijd nodig gehad om open te bloeien."

Na zijn eerste match waren de kritieken heel lovend, maar die lijn kon Flips niet doortrekken. "Mensen worden dan ongeduldig en verliezen hun geloof in hem. Wij niet! Hij heeft de kwaliteiten om hier op termijn te slagen. Ik heb hem al gezegd dat hij niet gefrustreerd moet worden. Zijn tijd zal nog komen."