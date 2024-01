Westerlo-coach Rik De Mil helemaal niet te spreken over late rode kaart tegen Club Brugge

Rik De Mil heeft met Westerlo niet kunnen stunten tegen zijn ex-club. Het kon Club niet veel in de weg leggen en slikte ook nog een late rode kaart.

Rik De Mil was met 7 op 9 begonnen aan zijn eerste job als hoofdcoach en zakte zo af naar zijn ex-club. Maar cadeautjes werden er niet uitgedeeld. "Club Brugge zette ons hoog onder druk. Daarmee hadden we het moeilijk na onze goede eerste 10 minuten."

"Aanvallend was het heel moeilijk vandaag, maar dat is een leerproces", zei De Mil. Met de blessures van Vaesen, Stassin en Frigan is Westerlo dan ook stevig onthoofd vooraan. Met 0 schoten op doel en 0,07 xG was dat duidelijk merkbaar.

Westerlo moest de wet van de sterkste ondergaan tegen Club Brugge. "We moeten nog stappen zetten in balbezit. We komen van heel ver en hebben in het begin vooral gewerkt om een groep te creëren."

Rode kaart Piedfort

Westerlo eindigde de wedstrijd nog met z'n tienen na een tweede gele kaart voor Piedfort. Daardoor is hij ook geschorst voor de wedstrijd op Gent. De Mil was er niet mee opgezet.

"Na de wedstrijd heb ik wel met de scheidsrechters nog gesproken over de late rode kaart voor Piedfort. Het was een faire wedstrijd dus ik vond die absoluut niet nodig."