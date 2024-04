Killian Sardella maakt opvallende keuze tussen Anderlecht en EK-selectie, Brusselmans & co springen er meteen op

Killian Sardella is als rechtsachter aan een prima seizoen bezig bij RSC Anderlecht. Tegen Royal Antwerp FC zorgde hij afgelopen weekend (via het been van Toby Alderweireld) voor het beslissende doelpunt, waardoor paars-wit nu helemaal meespeelt om de titel.

Killian Sardella maakt heel wat indruk bij RSC Anderlecht en zou dus ook nog een optie kunnen worden voor Domenico Tedesco op de rechtsachter. De 21-jarige rechtervleugelverdediger met de Belgische en Kameroense nationaliteit doorliep alle jeugdlichtingen van de Rode Duivels.

Tot op heden kreeg hij nog geen oproepingsbrief van Domenico Tedesco en doet hij het vooral bij de Belgische beloften goed. Toch mag een eventuele selectie richting EK niet helemaal als onwaarschijnlijk beschouwd.

Als het van Sardella zelf afhangt, dan hoeft het op dit moment nog niet meteen. "Als ik moet kiezen tussen de titel met Anderlecht of een selectie voor het EK, dan kies ik zonder aarzelen voor de titel met Anderlecht", aldus de verdediger in Extra Time.

Sardella verkiest de titel boven een EK-selectie

Sardella is met één doelpunt en vijf assists al van veel waarde geweest voor Anderlecht. "Bij de Rode Duivels zou hij als hij opgeroepen worden toch niet spelen, bij Anderlecht is hij mee kampioen. Zou je niet altijd kiezen voor je club boven het nationale elftal?", pikte Herman Brusselmans meteen in.

Ook Franky Van der Elst had er wat over te zeggen: "Hij is een echte Anderlechtboy. Hij is jong, een vaste titularis geworden bij Anderlecht. Vroeger werd elk foutje afgestraft, nu doet hij het heel goed. Hij brengt ook offensief iets."