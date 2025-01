Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Chery - Kostons - Van Der Heyden - Perrin

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Chery - Kostons - Van Der Heyden - Perrin

📷 OFFICIEEL: Siebe Van der Heyden vindt nieuwe club onder leiding van oude bekende

Siebe Van der Heyden vervolgt volgens Het Nieuwsblad zijn carrière in Duitsland. De Belgische verdediger maakt op huurbasis de overstap van Real Mallorca naar FC St. Pauli, dat uitkomt in de Bundesliga. (Lees meer)

🎥 OFFICIEEL: KAA Gent versterkt aanval met jonge spits, Vidarsson hint op meer versterkingen

KAA Gent heeft zich versterkt met de komst van de 19-jarige Ivoriaanse spits Hyllarion Goore, die overkomt van het Armeense Ararat Erevan. De aanvaller, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Armeense competitie, tekende een contract tot juni 2028 bij de Belgische club. (Lees meer)

Vertrekt een van de verrassingen van de Jupiler Pro League binnenkort naar Engeland? Er lijkt wederzijdse interesse te zijn!

Tjaronn Chery is een van de positieve verrassingen van de eerste zes maanden in de Jupiler Pro League. Maar het is ook bekend dat de ervaren Surinaamse speler in zijn carrière vaak van club is gewisseld. (Lees meer)