Waarom Hans Vanaken wellicht Paul Van Himst zal evenaren - en waarom niemand anders dat ooit nog zal kunnen doen

En dat zijn er drie: Hans Vanaken heeft nu drie Gouden Schoenen op zijn naam staan. De captain van Club Brugge is nu ook volgens de cijfers een echte legende in het Belgische voetbal en het nastreven van het record van Paul Van Himst is een realistisch doel.

Hans Vanaken staat nu niet alleen bij de top, maar behoort tot de groten van het Belgische voetbal. Drie Gouden Schoenen: enkel Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans deden hetzelfde, alleen Paul Van Himst deed het beter met vier stuks.

Vier stuks?

We hebben het over een andere tijd. De Caje won zijn derde Gouden Schoen in 1986, Polle Gazon trok zijn vierde schoen aan in 1974. En sindsdien, om de woorden van Kylian Mbappé te lenen, "is het voetbal veranderd". We zullen verduidelijken: het Belgische voetbal is veranderd.

Van Moer, Ceulemans en Van Himst wonnen hun Gouden Schoenen in een tijdperk waarin sterren België niet verlieten. Belgische clubs domineerden in Europa, buitenlandse clubs boden nog geen exorbitante bedragen om talenten uit de Pro League weg te kapen - en het Bosman-arrest bestond nog niet.

Er zal (waarschijnlijk) geen andere Vanaken komen

Hans Vanaken is een genie, dat is een feit. Zodra hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, zal zijn plaats in de Hall Of Fame van de Pro League, recent ingehuldigd, meteen voorzien zijn. Maar dat hij deze dinsdag zijn derde Gouden Schoen heeft gewonnen? Dat is omdat hij een anomalie is in het moderne voetbal.

Een speler uit het verleden in het voetbal van het heden. Te traag voor het hoogste niveau in het buitenland? Of te huiselijk? Te bescheiden? Te weinig verleid door een gouden contract in het buitenland? Te weinig ambitieus? Een beetje van alles. Vanaken heeft drie Gouden Schoenen gewonnen, omdat hij zijn hele carrière in Brugge is gebleven.

Het format van de Gouden Schoen, die zich uitstrekt over twee seizoenen, zorgt er vaak voor dat spelers die van januari tot juni schitterden vaak vertrekken in de zomer - kijk er de top-10 jaar na jaar maar op na.

Opvallende status

Onze competitie wordt meer dan ooit gevolgd: een jong talent dat kandidaat is voor de Gouden Schoen, krijgt vaak aanbiedingen die zijn club niet kan weigeren. Hij zal misschien één Gouden Schoen winnen, misschien twee (zoals Boussoufa destijds), maar zeker niet drie. In het ergste geval heeft Saoedi-Arabië al aangeklopt voordat dat kan gebeuren.

Hans Vanaken is dus een anomalie. De perfecte combinatie van talent, trouw aan zijn club en bewustzijn van zijn beperkingen. Een transfer naar het Midden-Oosten? Niet echt zijn ding. De bank in Engeland? Niet interessant. Zolang hij in de Jupiler Pro League speelt, zal hij de beste zijn. Daarom zou hij Paul Van Himst over een jaar kunnen evenaren. En daarna zien we het eigenlijk nooit nog iemand doen - tenzij het voetbal opnieuw helemaal zou veranderen.