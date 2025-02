Vincent Janssen of Kasper Dolberg? Peter Vandenbempt en Filip Joos zijn het oneens

Kasper Dolberg is geweldig op dreef en maakt enorm veel indruk dit seizoen. De spits van Anderlecht werd ook derde bij de Gouden Schoen.

Kasper Dolberg trok in de zomer van 2023 naar Anderlecht. De spits is ondertussen een van de laatste Denen die overgebleven zijn.

Hij doet het geweldig goed bij paars-wit, dat hem echt wel nodig heeft in de aanval. Afgelopen weekend was hij weer beslissend tegen Antwerp door twee doelpunten te scoren.

Toch is Filip Joos niet helemaal overtuigd. Hij vindt het dan ook opvallend dat Dolberg 214 punten kreeg bij de Gouden Schoen en Vincent Janssen slechts vijf.

"Een overdreven kloof", zei hij bij Extra Time. Dan stelde hij de vraag: "Welke aanvaller kies je om een ploeg te bouwen? Dolberg of Janssen?"

Frank Boeckx en Peter Vandenbempt kozen duidelijk voor Dolberg, maar Joos deelt die mening niet. "Ik Janssen", klonk het, terwijl Patrick Goots ze allebei zou willen.

"Dolberg is een garantie op doelpunten, terwijl Janssen er niet echt van leeft", gaat Goots nog verder. De Deen scoorde al 14 keer in 21 competitiewedstrijden. Janssen was al goed voor acht doelpunten in 24 matchen.