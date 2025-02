Werd Antwerp echt beroofd van ticket voor de bekerfinale? Hein Vanhaezebrouck wil er nog wat over kwijt: "Dat kost hen misschien een finaleplaats, onbegrijpelijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De arbitrage in het Belgisch voetbal werd de laatste weken stevig onder vuur genomen. Ook Hein Vanhaezebrouck ziet dat het allemaal niet goed loopt.

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot zei onlangs dat de arbitrage wat scherper mocht zijn, naar aanleiding van KAA Gent-Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck is er blij mee, maar: "Dat vond ik een vreemde uitspraak. Ze moeten het hele jaar scherp zijn, niet extra nu de play-offs voor de deur staan", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

En daar heeft hij gelijk in. We zagen dit weekend weer een groot aantal discutabele fases. Velen waren het oneens met meerdere dubieuze beslissingen van de refs. Lardot kwam maandag verkondigen dat er geen enkele fout werd gemaakt.

Dat deed hij trouwens ook na de match bekermatch Antwerp-Anderlecht van afgelopen week. Vanhaezebrouck is daar niet mee akkoord. "Tja. De dubbele gele kaart voor Odoi was correct. Maar ik snap niet dat er niet meer discussie is om het handspel van Verschaeren, bij zijn doelpunt", stelt hij.

"Je ziet toch duidelijk dat hij de bal deels met de arm controleert? Hij maakt een driehoek met zijn romp, dijbeen en arm. De bal valt perfect in het midden van die driehoek. Dat zie je ook live."

"Dergelijk handspel werd vroeger altijd afgekeurd. Vandaag zijn er strengere regels, maar passeert dat zomaar? Terwijl dat Antwerp misschien een finaleplaats kost? Onbegrijpelijk. Geen fouten? Scherpere refs? Niet dus. En dan moest het weekend nog beginnen", besluit hij duidelijk.