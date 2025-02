"Altijd ondergewaardeerd, onverklaarbaar": Moet deze naam zeker in de selectie van Garcia?

Heel wat mensen kunnen niet wachten tot Rudi Garcia zijn eerste selectie voor de Rode Duivels zal lossen. Want er doen aardig wat namen de ronde.

De voorbije maanden gonst het van de namen die deel moeten uitmaken van de nieuwe selectie bij de Rode Duivels. Als je ze allemaal op een lijstje zet, dan heb je waarschijnlijk het dubbel van het aantal beschikbare plaatsen nodig.

Een naam die opnieuw valt is Alexis Saelemaekers. Onze 25-jarige landgenoot is op dit moment helemaal in topvorm aan het geraken, nadat hij een tijdje last had van een enkelblessure. En dus ook voer voor het lijstje van Garcia.

Dat vindt ook Emilio Ferrera die hem in 2017 klaarstoomde voor het A-elftal van RSC Anderlecht. “Het is een speler die altijd ondergewaardeerd werd,” klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Totaal onterecht. Er zijn twee categorieën spelers: spelers van wie men enkel de kwaliteiten ziet en spelers waarbij alleen de gebreken in het oog springen. Terwijl iedereen kwaliteiten en gebreken heeft, maar om een of andere reden wordt er bij Alexis altijd naar zijn mindere punten gekeken.”

Voor Ferrera kan het niet zijn dat je kampioen speelt met AC Milan, maar niet zeker bent van een plaatsje bij de Rode Duivels. “Kampioen in de Serie A, hè, niet in Luxemburg of Bulgarije. Onverklaarbaar voor mij.”