Club Brugge dreigt achter het net te vissen (of zal heel veel geduld moeten hebben) voor toptalent

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Luka Vuskovic, de Kroatische verdediger die afgelopen seizoen indruk maakte bij Westerlo. De 18-jarige centrale verdediger werd toen gehuurd van Tottenham en groeide meteen uit tot een van de revelaties in de Belgische competitie.

Zijn sterke prestaties zijn ook in Brugge niet onopgemerkt gebleven. Blauw-zwart hoopt Vuskovic opnieuw naar de Jupiler Pro League te halen, dit keer in het blauw-zwarte shirt. Maar makkelijk zal dat niet worden. Tottenham ziet toekomst in de talentvolle Kroaat en zou hem deze zomer een kans willen geven in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwe coach, Thomas Frank, wil hem zelf evalueren.

Volgens Engelse media heeft Club Brugge al contact opgenomen met de entourage van Vuskovic om hun interesse kenbaar te maken. Ook clubs uit Duitsland en Frankrijk, waaronder Hamburg, volgen de situatie op de voet. De concurrentie is dus stevig, en Tottenham is voorlopig niet geneigd snel een beslissing te nemen.

Een nieuwe uitleenbeurt is niet uitgesloten, maar enkel als Vuskovic tijdens de voorbereiding geen uitzicht krijgt op speelminuten bij de Spurs. Met het vertrek van enkele verdedigers bij Tottenham liggen er kansen, en dat verhoogt de kans dat de Londense club hem zelf wil houden als rotatiespeler.

Voor Club Brugge zou Vuskovic een versterking zijn met het oog op een druk seizoen vol Europese ambities. Zijn profiel — groot, technisch onderlegd en positioneel sterk — past perfect binnen het systeem van de Brugse staf.

Toch lijkt het momenteel een lange en onzekere piste. Zolang Tottenham geen knoop doorhakt over zijn toekomst, blijft Club afhankelijk van ontwikkelingen in Londen. De kans op een transfer lijkt klein.