Profiteert Vincent Kompany met miljoenendeal? 'Topkandidaat voor JPL-speler krijgt transferverbod'

KVC Westerlo stond vrij dicht bij een miljoenentransfer. Al is de vraag ondertussen of die deal nog wel zal doorgaan. En misschien profiteert Bayern München wel van de zaak?

Waar ligt de toekomst van Matija Frigan? In Westerlo maken ze zich op voor een vertrek van de Kroaat, gezien de grote interesse in hem. De topkandidaat leek Hull City te zijn.

Transferverbod bij Hull City

Bij Hull City hebben ze echter ondertussen een transferverbod opgelegd gekregen voor drie transfermercato's. Een geblokkeerde rekening is bijna zo erg als geblokkeerd worden op snapchat.

Al gaan ze bij de Engelse club uit The Championship wel in beroep tegen de zaak, waardoor ze hopen toch nog de nodige miljoenen op tafel te kunnen leggen voor nieuwe transfers.

Profiteert Bayern?

En zo blijft Frigan gegeerd wild bij Westerlo. Eerder haakten Hamburg en Rangers wel al af, ook al houden ook zij de deur vermoedelijk nog op een kier voor de speler van De Kemphanen.

Aangezien de speler een contract tot 2028 heeft, hoeven ze hem ook nog niet per se te verkopen. Een deal met het Bayern München van Vincent Kompany is ook nog steeds niet helemaal van tafel. De komende weken zal veel meer duidelijk moeten worden in de zaak.