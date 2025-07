Adriano Bertaccini naar Anderlecht... maar welke positie gaat hij er spelen?

Het is nog niet officieel, maar het is al zeker: Adriano Bertaccini zal een speler van RSC Anderlecht worden. Maar in welke rol?

Het zal waarschijnlijk, in de ogen van het Belgische publiek, DE grote coup van Anderlecht deze zomer zijn: Adriano Bertaccini verlaat Sint-Truiden voor de Sporting, waar hij de langverwachte transfer binnenhaalt na zijn schitterende seizoen 2024-2025. De 24-jarige Carolo had 21 doelpunten gescoord in 36 competitiewedstrijden, waaronder 5 doelpunten (en 3 assists) in 6 wedstrijden van de nacompetitie.

Als STVV in Eerste Klasse A blijft, is dat grotendeels te danken aan Bertaccini, die halverwege het vorige seizoen was overgekomen van FC Luik. Een opwaartse en bliksemsnelle carrière voor de doelpuntenmaker, die met hoge verwachtingen zal arriveren. Maar welke rol heeft Besnik Hasi voor hem in gedachten - en wie zal daar de prijs voor betalen bij Anderlecht?

Bertaccini is niet de "vervanger" van Dolberg

Sommigen zouden de komst van Bertaccini kunnen zien als een teken dat Kasper Dolberg dichter bij een vertrek komt. Dit is uiteraard niet het geval, want in tegenstelling tot de Deen, is de voormalige Kanarie niet geschikt om alleen als spits te spelen. Toen hij bij Sint-Truiden speelde, was dat meestal in een systeem met twee aanvallers.

Luis Vazquez, die veel kritiek kreeg, zal waarschijnlijk ook niet echt van status veranderen: hij was de reserve van Dolberg en zal dat waarschijnlijk blijven. De concurrentie in de aanvallende sector wordt intenser, maar ondanks de kritiek die op hem neerkomt, zou de Argentijn niet per se minder speeltijd moeten krijgen.

Bertaccini is ook... een vleugelspeler

Vorig seizoen begon Adriano Bertaccini meer wedstrijden op de linkerflank dan voorin. Hij speelde zelfs 5 wedstrijden op de rechterflank - waarbij hij 4 keer scoorde, wat zijn veelzijdigheid zal bevallen bij Hasi.

Het is echter twijfelachtig of Bertaccini bij Anderlecht zal komen om op de vleugel te spelen gezien de concurrentie op die positie. Aan de linkerkant begint Nilson Angulo eindelijk op het verwachte niveau te spelen, en Ibrahim Kanaté is door Olivier Renard gepresenteerd als een van de talenten waarvan hij hoopt dat ze zullen doorbreken: het zou zeer verrassend zijn als de club hen zo'n concurrent als Bertaccini voorschotelt (want de Trudonnaire komt om de basisplaats te veroveren).

Een mogelijke overschakeling naar twee spitsen betekent een verandering in het systeem, en we weten dat Hasi deze optie waardeert. Maar of het nu een 4-4-2 of een 3-5-2 is, er zal een plek minder zijn in het elftal voor Adriano Bertaccini. Het is waarschijnlijk het middenveld dat daar de prijs voor zal betalen; Mario Stroeykens en Yari Verschaeren, die niet op de beste manier aan het seizoen zijn begonnen en hoe dan ook worden genoemd voor een vertrek, zouden door deze transfer wellicht iets meer richting de uitgang geduwd kunnen worden...