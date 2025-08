📷 'Union SG ziet versterking voor het middenveld in speler uit derde klasse'

Volgens journalist Rudy Galetti wil Union SG Lamine Fanne binnenhalen, al zijn ze lang niet de enige club: ook Cremonese, Coventry City, Empoli en Basaksehir volgen de situatie van nabij.

Fanne, die begin 2025 overkwam van het Zweedse AIK, staat tot medio 2029 onder contract bij Luton Town. Tijdens zijn uitleenbeurt aan AIK in het seizoen 2024–2025 speelde hij 20 wedstrijden, waarin hij vier assists gaf.

Na zijn terugkeer naar Engeland kreeg hij meer speelminuten, maar de club kon de degradatie naar League One niet voorkomen. Ondanks alles rekent Luton toch op Fanne voor de nabije toekomst.

Voor Union SG past Fanne binnen het profiel van jonge, fysiek sterke en tactisch flexibele spelers die de club graag aantrekt. Er zou al contact zijn met de speler, maar een bod is er nog niet.

De marktwaarde van de speler wordt geschat op circa 3 miljoen euro. Een stevige investering die de landskampioen blijkbaar wel wil maken.

Naast Union SG tonen ook clubs uit Italië, Engeland en Turkije concrete interesse. Serie B-club Cremonese en Premier League-degradant Coventry City hebben volgens Galetti al contact gelegd. Empoli en Basaksehir zouden recent eveneens een eerste toenadering hebben gezocht.

