🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

Franjo Ivanovic heeft meteen gescoord tijdens zijn eerste wedstrijd met het Portugese Benfica, in Nice. De Portugezen hebben een grote stap gezet richting de kwalificatie voor de play-offs van de Champions League.

Niet alleen Club Brugge speelde woensdag zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Er stonden zes wedstrijden op het programma, waaronder een duel tussen OGC Nice en Benfica.

Het was een kans om verschillende voormalige spelers uit de Jupiler Pro League aan het werk te zien. Onder andere de aanvoerder van Nice, Dante (ex-Standard), die op bijna 42-jarige leeftijd nog steeds goed presteert. Terem Moffi (ex-Kortrijk) stond ook in de basis voor Nice, terwijl Maxime Dupé (ex-Anderlecht) op de bank plaatsnam.

Eerste wedstrijd en eerste doelpunt voor Franjo Ivanovic met Benfica

Maar de Fransen bleken een maatje te klein voor hun tegenstander. Benfica won met 0-2 van Nice. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Franjo Ivanovic, die net Union heeft verlaten om de ploeg uit de Portugese hoofdstad te vervoegen.

Tijdens zijn eerste officiële wedstrijd in zijn nieuwe kleuren, kon de Kroatische aanvaller enkele minuten na de pauze de score openen toen hij een voorzet van Aursnes wist binnen te werken.

Mooie overwinning voor de Portugezen, die een zeer goede kans hebben om zich te kwalificeren voor de play-offs. De winnaar van die confrontatie zal het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Feyenoord en Fenerbahçe (2-1 voor de Nederlanders na de heenwedstrijd in Rotterdam).