Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

Foto: © photonews

Op woensdag kondigde AC Milan en Club Brugge aan dat Ardon Jashari de overstap van Brugge naar Milaan maakt. En zo kwam er een eind aan een ellenlange transfersoap die het nieuws wekenlang domineerde.

Met de transfer van Ardon Jashari mag Club Brugge opnieuw tientallen miljoenen euro's bijschrijven op de bankrekening. De 23-jarige middenvelder ruilt na één seizoen in onze competitie Club Brugge in voor AC Milan.

Volgens Het Nieuwsblad gaat het wel niet om een vast transferbedrag van 36 miljoen euro, zoals aanvankelijk viel te lezen. Het uiteindelijke bedrag zou 34 miljoen euro vast zijn, nooit eerder ontving een Belgische club zo'n hoge som zonder bonussen.

Als we daar dan nog de eventuele bonussen aan toevoegen, kan Club finaal 37 miljoen euro opstrijken. Ook de inhoud van die bonussen is ondertussen bekendgeraakt.

Eén miljoen euro voor landstitel, één miljoen euro voor Champions League

Zo zou Club één miljoen euro opstrijken als Milan kampioen van Italië wordt. Ook krijgt het één miljoen euro wanneer de Milanezen de League Phase van de Champions League halen. Tenslotte komt er nogmaals één miljoen euro bij als Milan tot in de halve finales van het kampioenenbal geraakt.

Elke bonus kan maar één keer uitbetaald worden, zolang Jashari onder contract ligt in Milaan. De laatste landstitel van Milan dateert van 2022. Door een dramatische campagne vorig seizoen speelt de nieuwe werkgever van Jashari wel geen Europees voetbal dit seizoen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

