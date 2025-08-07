OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge
Foto: © photonews

KV Mechelen heeft een nieuwe verdediger te pakken. Het heeft de komst van Quinze Martens geofficialiseerd. De jonge linksachter maakt de overstap van de U18 van Club Brugge.

Afgelopen vrijdag wist KV Mechelen voor het eerst dit seizoen te winnen. Het zorgde voor een eerste stunt van de campagne door in eigen huis de scalp te nemen van Club Brugge. Het werd 2-1.

En dat is niet de laatste keer gebleken dat Malinwa een slag thuishaalt ten nadele van de bekerwinnaar. Het haalde eerder deze week Amine Et-Taïbi weg bij Club NXT en heeft nu opnieuw een verdediger weggeplukt uit West-Vlaanderen.

Quinze Martens komt de gelederen van KV namelijk versterken. Dat nieuws hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bekendgemaakt door de club. Martens maakt de overstap van het onder 18-elftal van Club.

Martens is een linksachter van 17 die aanvankelijk zal aansluiten bij het tweede elftal van KV Mechelen. Zij spelen in de tweede amateurafdeling en worden komend seizoen gecoacht door Killian Overmeire, voormalig middenvelder van Lokeren.

Bij Club Brugge was het Martens vooralsnog niet gelukt om zich in de selectie van Club NXT te voetballen. Bij Jong KV mag hij zich nu wel gaan tonen, ook al is dat twee niveau's lager. Benieuwd of we hem binnenkort ook zien opduiken bij het eerste elftal van KV.

