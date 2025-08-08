OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een matige competitiestart staat Zulte Waregem voor een zwaar tweeluik, met wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge. Die kan het wel aanvatten met een nieuwe spits. De club heeft namelijk de komst van Anosike Ementa geofficialiseerd.

In de eerste twee speeldagen speelde promovendus Zulte Waregem gelijk tegen KV Mechelen en verloor het op Westerlo. Het blijft voorlopig dus nog even wachten op de eerste overwinning voor de jongens van Sven Vandenbroeck.

Die overwinning hopen ze komende zondag te behalen op het veld van Anderlecht. En in die zoektocht naar zeges en doelpunten heeft Zulte Waregem nu ook een nieuwe spits in huis gehaald.

Anosike Ementa moet de nieuwe aanvalsleider gaan worden. De club heeft zijn komst bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Deen van 2m02 komt over van Viborg.

Zulte Waregem betaalt uiteindelijk een transfersom van 750 duizend euro, die met bonussen nog kan oplopen tot één miljoen euro. Ementa kan zondag in het Lotto Park mogelijks zijn debuut al maken voor zijn nieuwe werkgever.

Met of zonder Ementa, het zou hoe dan ook een stunt zijn mocht Zulte Waregem een eerste driepunter pakken op het veld van Anderlecht. De Brusselaars tankten op donderdag vertrouwen met een 3-0 zege tegen Sherrif Tiraspol. De aftrap wordt zondag om 16u gegeven.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Superliga
Superliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Zulte Waregem
Anosike Ementa

Meer nieuws

Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

15:00
Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

14:30
Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

12:41
4
Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

14:20
2
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

12:00
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
5
📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

12:20
1
Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

13:30
Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

13:01
Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

10:30
4
Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

11:00
3
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
1
Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

12:30
Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

09:44
22
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

11:30
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
1
Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

11:30
Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

17:00
Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

08:20
2
Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

10:50
Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

07:40
1
Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

07:10
4
Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

09:30
Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08:40
2
Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

06:00
5
Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

09:00
3
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08:00
4
Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

07:20
Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

22:46
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
3
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

21:53
Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

06:30
1
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50
Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

23:00
2
OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen" YoniVL YoniVL over Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven LD 007 LD 007 over Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen Futbolitis Futbolitis over Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen" Boktor Boktor over Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem Boktor Boktor over Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben" filip.dhose filip.dhose over Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint" Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien Don Doumbia Don Doumbia over Patrick Goots zet Thorsen Fink helemaal op zijn plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved