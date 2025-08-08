OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

Na een matige competitiestart staat Zulte Waregem voor een zwaar tweeluik, met wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge. Die kan het wel aanvatten met een nieuwe spits. De club heeft namelijk de komst van Anosike Ementa geofficialiseerd.

In de eerste twee speeldagen speelde promovendus Zulte Waregem gelijk tegen KV Mechelen en verloor het op Westerlo. Het blijft voorlopig dus nog even wachten op de eerste overwinning voor de jongens van Sven Vandenbroeck.

Die overwinning hopen ze komende zondag te behalen op het veld van Anderlecht. En in die zoektocht naar zeges en doelpunten heeft Zulte Waregem nu ook een nieuwe spits in huis gehaald.

Anosike Ementa moet de nieuwe aanvalsleider gaan worden. De club heeft zijn komst bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Deen van 2m02 komt over van Viborg.

Zulte Waregem betaalt uiteindelijk een transfersom van 750 duizend euro, die met bonussen nog kan oplopen tot één miljoen euro. Ementa kan zondag in het Lotto Park mogelijks zijn debuut al maken voor zijn nieuwe werkgever.

Met of zonder Ementa, het zou hoe dan ook een stunt zijn mocht Zulte Waregem een eerste driepunter pakken op het veld van Anderlecht. De Brusselaars tankten op donderdag vertrouwen met een 3-0 zege tegen Sherrif Tiraspol. De aftrap wordt zondag om 16u gegeven.