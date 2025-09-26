Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

Zou Hein Vanhaezebrouck kunnen aarden bij Club Brugge? Wellicht niet, gezien de manier van werken van voorzitter Bart Verhaeghe.

Bart Verhaeghe gaf onlangs een interview, onder meer over het roteren tussen de keepers bij Club Brugge. Volgens hem was dit een idee van de trainer en keeperstrainer, maar hij had het ook over een 'open discours'. Zo liet hij tussen de lijnen verstaan dat het bestuur er toch ook zijn zegje over gedaan had. De laatste trainer met een ego bij Club Brugge was immers Ronny Deila, aldus Verhaeghe.

"Ja, en dat verrast mij niet, omdat dat al jaren de gang van zaken is bij Club Brugge", reageert Hein Vanhaezebrouck in Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad. "Ook bij vorige coaches, ook al zullen ze dat misschien ontkennen. De invloed 'van boven' speelt ook in de kleedkamer en bij bepaalde sportieve beslissingen."



Niet de fout van Ronny Deila

Het is een perfect legitieme keuze om op die manier te werken. "Dan moet je een coach zoeken die daar mee kan leven. Dan moet je geen Deila aantrekken die daar wellicht niet mee kan leven. Dan is dat hun fout om die mens aan te stellen en niet de fout van Deila zelf", legt Vanhaezebrouck de schuld voor het mislukken van die samenwerking in de bestuurskamer van Club.

Vanhaezebrouck geeft toe dat hij zelf ook niet zou passen bij zo'n werkwijze. "Ik denk dat dat niet zou werken. Maar oké, andere mensen kunnen zich daar makkelijker in vinden en leggen zich daar makkelijker bij neer. Zolang de resultaten goed zijn, is dat ook veel makkelijker te slikken. Op het moment dat het minder gaat, komt er misschien nog meer druk."

Coach betaalt altijd de rekening volgens Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck kan zich zo al voorstellen wat er dan gebeurt. "Dan blijkt dat de keuzes die 'van boven' gemaakt zijn misschien niet de juiste waren, maar is het toch de coach die de rekening betaalt, zoals altijd." Hij kan zich ook inbeelden dat de druk bij Club nog groter zou zijn dan nu als het de voorronden van de Champions League niet overleeft had. De ex-trainer van Gent is wel blij met twee Belgische teams in de CL.