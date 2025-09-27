Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Moussa N'Diaye kon na het 1-1-gelijkspel van Anderlecht op het veld van OH Leuven zijn teleurstelling niet verbergen. Paars-wit leek na de openingsgoal van Luis Vázquez op weg naar de zege, maar moest in de slotfase toch nog een puntendeling slikken.

“Of hij dat doelpunt bewust zo afwerkte? Ik weet het niet, ik stond te ver", reageerde de Senegalese verdediger met een glimlach. “Na dat doelpunt probeerden we onze voorsprong vast te houden, maar het waren drie wedstrijden in zeven dagen. De vermoeidheid speelde een rol, vooral in de laatste minuten was het zwaar.”

Toch wilde N’Diaye het niet enkel bij vermoeidheid houden als verklaring. De eerste helft van Anderlecht was simpelweg ondermaats. Paars-wit creëerde amper gevaar en liet de thuisploeg te vaak in de match komen.



Coach Besnik Hasi liet zich in de rust duidelijk horen, bevestigde de flankspeler. “Hij probeert ons altijd te pushen", zei N’Diaye diplomatisch. “In de eerste helft ontbrak er duidelijk iets. Hij heeft ons herinnerd aan de afspraken en in de tweede helft was het beter, ondanks dat we nog een goal slikten.”

Vermoeidheid sloeg toe na derde match in zes dagen

Anderlecht liet zo twee punten liggen in Leuven, al blijft het team zich vastklampen aan de progressie onder Hasi. “Het was beter na de pauze, maar we weten dat we meer moeten brengen", klonk het bij N’Diaye.

De jonge Senegalese verdediger blijft ervan overtuigd dat de ploeg op termijn de juiste stappen zet: “We moeten gewoon blijven werken en beter leren omgaan met zulke momenten.”