De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De keuzes van Besnik Hasi beginnen vragen op te roepen bij de supporters van RSC Anderlecht. De coach geeft bijna geen speeltijd aan drie spelers die door Olivier Renard zijn aangetrokken.

Laten we het geval van Cédric Hatenboer overslaan, dat al is besproken: de middenvelder werd aangetrokken voordat Besnik Hasi aan het roer kwam, en de Kosovaar leek meteen een hekel te hebben aan de jonge, arrogante Nederlander. Maar op zijn minst kunnen we zeggen dat Hatenboer werd aangetrokken zonder raadpleging of zonder rekening te houden met zijn coachingstijl.

Mihajlo Cvetkovic arriveerde ook heel vroeg bij Anderlecht: zijn transfer werd al in april aangekondigd. Maar Hasi was al bijna een maand aan de macht en kon dus waarschijnlijk zijn mening geven over de zaak. Maar blijkbaar is hij geen fan van de Serviër, die tot nu toe maar één - bijna beledigende - minuut speeltijd heeft gekregen afgelopen vrijdag in Leuven.



Gelooft Hasi in Cvetkovic?

Eén minuut, terwijl Luis Vazquez in de 73e minuut 'uitgeput' was gewisseld, Anderlecht dus zonder aanvaller speelde en OHL gelijkmaakte. Als dat geen duidelijk teken is dat Besnik Hasi niet gelooft in Mihajlo Cvetkovic, lijkt het er toch sterk op. Toch werd hij voor 3,2 miljoen euro gekocht en wordt hij gewaardeerd op 6 miljoen volgens Transfermarkt (een waarde die zal beginnen te dalen als hij zo weinig speelt).

Meer dan 3 miljoen is ook de marktwaarde van Mihajlo Ilic (3,5 volgens Transfermarkt), uitgeleend door FC Bologna. De Serie A staat bekend om de kwaliteit van zijn verdedigers, en toch heeft de 22-jarige Serviër nog geen enkele minuut gespeeld. Lucas Hey daarentegen kreeg het moeilijk afgelopen vrijdag en toont geen tekenen van vooruitgang, maar blijkbaar wordt hij niet onder druk gezet door de concurrentie. Achter de schermen wordt gezegd dat Ilic bijzonder traag is en daarom niet noodzakelijkerwijs geschikt is om Hey te vervangen.

Ozcan is een dure vogel

Maar er is nog een andere centrale verdediger beschikbaar, die wordt gewaardeerd op... 7,5 miljoen euro door Transfermarkt, en waar Anderlecht een aankoopoptie van 8 miljoen euro op heeft: Yasin Özcan, uitgeleend door Aston Villa. Naar wat we horen is dat zelfs een dure affaire voor Anderlecht. In het diepe geworpen door Hasi tijdens de reis naar AEK Athene (een mislukking), heeft Özcan nog geen enkele minuut in de Jupiler Pro League gespeeld. Hij heeft echter wel 94 wedstrijden gespeeld voor Kasimpasa en is Turks international.

Een coach die wint heeft altijd gelijk. Maar met het spel dat de afgelopen weken is getoond, is het een klein wonder dat RSC Anderlecht tot nu toe zoveel heeft gewonnen in de competitie - en ze hebben niet gewonnen in Europa. Zal Besnik Hasi nog lang gelijk hebben?