🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

Rein Van Helden werd afgelopen weekend uitgesloten in de Limburgse derby voor een fout op Zakaria El Ouahdi. Over die rode kaart was de voorbije dagen heel wat te doen, nu heeft ook het Disciplinair Comité zich uitgesproken over de zaak.

Rein Van Helden wordt niet verder gestraft voor zijn rode kaart van afgelopen weekend tijdens de Limburgse derby. Dat heeft het Disciplinair Comité laten weten.

Ex-scheidsrechtertopper Serge Gumienny had zich achteraf duidelijk uitgelaten over de zaak: "De beelden tonen nochtans duidelijk dat Van Helden eerst de bal raakt en correct tackelt, met de voetzool naar onder gericht. Hij glijdt ongelukkig door, maar van overdreven kracht of gevaar was geen sprake."



Het Bondsparket had als minnelijke schikking een voorstel gedaan voor een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één effectief.

Rein Van Helden van STVV komt weg zonder bijkomende straf

"Gelet op het gunstig casier vordert het Bondsparket een schorsing van 2 wedstrijden, waarvan 1 wedstrijd effectief en 1 wedstrijd met uitstel en een effectieve geldboete van 1.500 euro", klinkt het in Sportleven.

Voor het Disciplinair Comité is een uitsluiting voldoende, motiveerden ze duidelijk en uitvoerig: "Gelet op het geheel van concrete elementen van de zaak, dringt een bijkomende sanctie zich niet op, zodat de uitsluiting in casu volstaat." En zo kan Van Helden volgend weekend gewoon opnieuw spelen.