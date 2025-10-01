Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

KRC Genk zal geen uitsupporters meenemen naar de volgende Limburgse derby in Sint-Truiden. De club nam die beslissing na het wangedrag van een groepje Genkse hooligans op Stayen. Burgemeester Ludwig Vandenhove noemt het "een verstandige keuze".

De burgemeester liet eerder al verstaan dat hij overwoog om uitfans te weren bij de volgende derby. STVV stond ook open voor die optie, maar door de beslissing van KRC Genk is dat overleg overbodig geworden. Toch benadrukt Vandenhove dat het onderzoek naar de relschoppers niet stopt.

Volgens KRC Genk werd afgelopen zondag een rode lijn overschreden. De club zegt samen met politie en bevoegde instanties alles in het werk te stellen om de amokmakers te identificeren en te straffen. Daarbij wijst Genk erop dat supporters al grondig gecontroleerd waren, maar dat men vooraf geen signalen had ontvangen over de geplande incidenten.



Derby in Genk wel met uitsupporters

Vandenhove vindt de beslissing terecht, maar wil meer, weet HBvL. Hij benadrukt dat de daders opgespoord moeten worden en kondigt aan dat donderdag meer duidelijkheid kan volgen over verdere stappen. Voor hem is de zaak pas afgesloten als de verantwoordelijken effectief gestraft worden.

Dat de maatregel ook de vele brave fans treft, beseft Genk. Daarom wil de club de derby in Sint-Truiden uitzenden op groot scherm in de Cegeka Arena, om zo toch een veilige en warme voetbalsfeer te creëren. Intussen blijft het wachten op meer nieuws uit het onderzoek.

De volgende derby in Genk, gepland in maart 2026, zal wel toegankelijk zijn voor Truiense fans. KRC Genk beklemtoont dat het samen met stad en politie alles in het werk zal stellen om die wedstrijd zonder incidenten te laten verlopen. Veiligheid moet in de ogen van alle betrokkenen primeren.