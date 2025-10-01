Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Lucas Stassin heeft het legendarische nummer 9 geërfd bij AS Saint-Etienne. Zijn doel lijkt echter om de club én de Ligue 2 te verlaten. Ondertussen zijn er ook al tegenstrijdige berichten te noteren over hem.

Lucas Stassin is uiteindelijk deze zomer bij AS Saint-Étienne gebleven, een beetje tegen zijn zin en ondanks interesse van verschillende clubs uit de Ligue 1 en het buitenland.

Les Verts spelen in de Ligue 2, verre van ideaal voor een aanvaller die zou kunnen profiteren van de situatie om de nationale ploeg te halen. De 20-jarige speler heeft zich al beslissend getoond, met vier doelpunten en een assist in zeven wedstrijden.



Nieuwe makelaar voor Lucas Stassin met transfer op het oog?

De laatste weken heeft het voormalige Anderlecht-talent het iconische nummer 9 bij Saint-Étienne overgenomen, waardoor zijn belang nog meer wordt benadrukt en zijn keuze om te blijven en ASSE te helpen promoveren min of meer beloond wordt.

Lucas Stassin wil echter zijn ontwikkeling versnellen, en een recente verandering kan hem daarbij helpen. De Belgische spits is volgens Franse bronnen namelijk van agent gewisseld en wordt nu vertegenwoordigd door Classico Sports.

Makelaar spreekt gerucht meteen tegen

Dit bureau heeft zich de afgelopen jaren een naam gemaakt door talenten van de Ligue 1 naar de Premier League of de Bundesliga te sturen, zoals Bafodé Diakité (Lille naar Bournemouth), Iliman Ndiaye (Sheffield naar Marseille naar Everton) of Chrislain Matsima (Monaco naar Augsburg).

Ook Ilay Camara, goede vriend van Lucas Stassin, behoort tot haar cliënten. Zouhair Essikal laat via zijn Instagram-stories meteen weten dat er weinig van aan te hand is. "Fake News", zegt hij - terwijl hij Stassin tagde in het bericht.