Vanhaezebrouck voorspelt jackpot voor Club Brugge: "Hij is de volgende die voor bom geld verkocht wordt"

Het is tijd voor Super Sunday. Er is Anderlecht - Standard om 13.30 uur, maar er is ook Club Brugge - Union SG om 18.30 uur. Een match tussen het nummer één en nummer twee. Een moment voor Christos Tzolis om nog eens te schitteren ook?

Christos Tzolis liet dit seizoen alweer heel wat goede dingen zien. En dus is iedereen lyrisch over wat hij allemaal laat zien, zoveel is duidelijk.

Hein Vanhaezebrouck is grote fan van Christos Tzolis van Club Brugge

Het is niet anders bij Hein Vanhaezebrouck, die een elftal samenstelde uit spelers van Union en Club Brugge en op de flank koos voor Tzolis. Met recht en reden naar zijn mening.



"Tzolis is de beste aanvaller van Club Brugge, zelfs in België. Mocht hij stilvallen, dan zou Club véél kwijt zijn. Tresoldi kreeg na de match op Atalanta lof, en slecht deed hij het niet. Maar hij was nooit gevaarlijk."

Christos Tzolis staat er in de topmatchen

"Tzolis wel. In topmatchen staat hij er altijd, in de Champions League nog meer. Hij is de enige bij Club die op alle niveaus voor gevaar zorgt. Tzolis en Vanaken, dat is als De Bruyne en Vanaken bij de nationale ploeg: goeie voetballers vinden elkaar."

"Hij wordt de volgende die voor een bom geld zal worden verkocht", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Opmerkelijk: ook een jaar geleden zei Vanhaezebrouck dat al eens. Voor een bod van 25 miljoen euro had hij afgelopen zomer volgens Vanhaezebrouck al verkocht mogen worden.