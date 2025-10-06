Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1
Thibaut Courtois is inmiddels de best betaalde speler van de Rode Duivels, blijkt uit cijfers van het platform Capology. De doelman van Real Madrid, die zijn contract tot 2027 verlengde, ontvangt een bruto jaarsalaris van 15 miljoen euro, exclusief bonussen en sponsordeals.

Op 33-jarige leeftijd blijft hij een absolute sleutelspeler voor zowel Real als de nationale ploeg. Kevin De Bruyne zag zijn inkomen flink dalen na zijn transfer van Manchester City naar Napoli. Terwijl hij in Engeland nog 25 miljoen bruto per jaar verdiende, ontvangt hij nu “slechts” 11,1 miljoen euro.

Toch blijft hij de best betaalde speler in het Napolitaanse team, voor Rasmus Hojlund (9,2M) en Romelu Lukaku (7,6M), die momenteel geblesseerd is. Ook Youri Tielemans en Amadou Onana vallen op in het rijtje van Belgen in Europa.

Het middenveldduo van Aston Villa verdient respectievelijk 9 en 8,4 miljoen euro per jaar. Dat toont de financiële kracht van de Premier League, zeker wat betreft het belonen van sleutelspelers. Loïs Openda zag zijn salaris stijgen van 5,6 naar 7,4 miljoen euro bij zijn verhuizing van Leipzig naar Juventus.

Doku verdient 'een habbekrats' in vergelijking

Axel Witsel verdient nu bij Girona ongeveer 4,1 miljoen euro per jaar. Daarmee is hij binnen zijn club de best betaalde speler, voor onder andere Daley Blind en Donny van de Beek. Hoewel dat niet te vergelijken is met zijn eerdere lonen bij Atlético Madrid (8,3M), Dortmund (8M) of in China (18M), blijft het een stevige beloning voor de 36-jarige middenvelder.

Thomas Meunier springt eruit bij Lille met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro, het hoogste na de Portugees André Gomes (5,4M). Bij Manchester City is Jérémy Doku met 3,015 miljoen euro slechts de 22ste speler qua salaris, zelfs minder dan de Duitse doelman Stefan Ortega of de jonge Senne Lammens van United (3,61M).

Ook Alexis Saelemaekers en Malick Fofana verdienen relatief weinig in vergelijking met hun niveau. Saelemaekers bij AC Milan krijgt 1,28 miljoen euro per jaar, terwijl Fofana bij Olympique Lyonnais op 1 miljoen euro zit. Voor beide Belgen ligt een nieuwe contractonderhandeling of transfer in het verschiet, zeker voor Saelemaekers in Milaan.

Salarissen van de Rode Duivels 2025-2026 (bruto per jaar)

  • Thibaut Courtois: €15.000.000
  • Kevin De Bruyne: €11.100.000
  • Youri Tielemans: €9.000.000
  • Amadou Onana: €8.400.000
  • Loïs Openda: €7.400.000
  • Romelu Lukaku: €7.600.000
  • Axel Witsel: €4.100.000
  • Thomas Meunier: €4.500.000
  • Jérémy Doku: €3.015.000
  • Alexis Saelemaekers: €1.280.000
  • Malick Fofana: €1.000.000
