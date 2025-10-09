"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

Sébastien Pocognoli gaat Union Saint-Gilloise verlaten om naar AS Monaco te trekken: dat is het grote nieuws dat vanmorgen bekend werd gemaakt. De voormalige doelman van de club uit Sint-Gillis, Anthony Moris, heeft al gereageerd op het vertrek.

De doelman van Al-Khaleej FC twijfelt niet aan het vermogen van de Brusselse club om terug recht te veren. "Het is moeilijk om Sébastien (Pocognoli) en Kevin (Mirallas) te verliezen, maar Union Saint-Gilloise heeft altijd geweten hoe het moet terugvechten."

"Ik ben niet verrast dat hij vertrekt, een coach moet dit soort kansen nooit laten liggen", zegt hij aan de microfoon van DAZN. Eenmaal meer gaat Union Saint-Gilloise een coach verliezen na een succesvol seizoen. Er was Felice Mazzu, Karel Geraerts, Alexander Blessin, en nu komt Sébastien Pocognoli daarbij.

Rik De Mil wordt genoemd als mogelijke vervanger van de huidige coach van de regerende kampioen. Het aanstellen van de huidige trainer van de Zebra's zou een goede keuze zijn volgens Anthony Moris: "Rik De Mil past goed bij het DNA van Union Saint-Gilloise, hij zou het verdienen om deze club te coachen."

Een zware klap voor Charleroi?

Dit vertrek zou uiteraard een zware klap zijn voor de Zebra's. Na vorige zomer te hebben gevochten om Rik De Mil te houden, zou Charleroi een vervanger moeten zoeken, aangezien hij een centrale rol speelt in het Carolo-project.





Tijdens de zomerse transferperiode werd de coach van Charleroi genoemd bij Antwerp. Uiteindelijk werd er een akkoord bereikt tussen het bestuur en de 44-jarige trainer, zodat hij zou blijven.