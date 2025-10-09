Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

De Rode Duivels nemen het vrijdag op tegen Noord-Macedonië in een uitverkochte Planet Group Arena in Gent. Toch wel een mooie prestatie van de Belgen, al is een stadion van 20.000 zitjes natuurlijk geen Koning Boudewijnstadion.

De Rode Duivels zetten hun tour door België voort. Na wedstrijden in Genk, het Koning Boudewijnstadion en het Lotto Park in Anderlecht, zal het nationale team zijn vijfde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026 spelen in de Planet Group Arena in Gent.

Een stadion dat volledig zal uitverkocht zijn voor deze wedstrijd op vrijdag 10 oktober om 20:45 uur, zo heeft de Belgische voetbalbond aangekondigd in een persbericht enkele weken geleden. Ook de laatste VIP-tickets zijn ondertussen verkocht.

Rode Duivels enthousiast over uitverkocht stadion

Net als de CEGEKA Arena en het Lotto Park is nu dus ook de arena van de Buffalo's uitverkocht: alle tickets zijn de deur uit. Dat betekent dat België - Noord-Macedonië zal plaatsvinden voor 20.185 toeschouwers. Een ongewoon evenement gezien de opkomst van de Buffalo's in de competitie. Het stadion raakt dit seizoen nog niet uitverkocht.

"Deze tournee door België is een succes. In Genk tegen Oekraïne was de sfeer fantastisch. In Anderlecht waren er 17.000 mensen op zondagavond om 20.45 uur. Gent is uitverkocht," zegt David Steegen, marketingdirecteur van de Belgische voetbalbond, enthousiast.





Het stadion van Gent vol voor de Duivels

Sinds het stadion zijn nieuwe naam heeft, kon het dat nog niet voor KAA Gent in de competitie. De laatste uitverkochte wedstrijd dateert volgens Transfermarkt van het seizoen 2023-2024.

Het zal een grote steun zijn voor de spelers van Rudi Garcia, die de twee belangrijkste wedstrijden van hun kwalificatie in oktober zullen spelen. Ze speelden gelijk in Skopje en moeten dus winnen tegen Noord-Macedonië, en dan drie dagen later in Cardiff hetzelfde presteren.

In november zullen de Rode Duivels hun laatste kwalificatiewedstrijd thuis spelen tegen Liechtenstein, op Sclessin in Luik. De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, had aanvankelijk bezwaren geuit tegen de organisatie van deze wedstrijd in het stadion van Standard, voordat hij uiteindelijk accepteerde.