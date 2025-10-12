Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Ondanks de vele geruchten en de sterke interesse van verschillende clubs, is Lucas Stassin deze zomer bij AS Saint-Étienne gebleven. De geïnteresseerde clubs hebben de moed niet opgegeven en zullen naar verwachting tijdens de winterse transferperiode opnieuw een poging wagen.

Lucas Stassin is de sterspeler van AS Saint-Étienne en stond deze zomer op het punt de club te verlaten. De voormalige spits van Anderlecht en Westerlo wilde een stap vooruit zetten in zijn carrière, maar de Franse club wilde zijn topscorer behouden om een prominente rol te spelen in de Ligue 2.

Lucas Stassin voorlopig bij de beloften van de Rode Duivels

Ondanks de interesse van meerdere Europese clubs is Lucas Stassin dus bij Saint-Étienne gebleven. Deze situatie heeft zijn kansen bij de Rode Duivels waarschijnlijk niet vergroot, want hij werd opgenomen in de kern van Gill Swerts bij de beloften, en dus niet door Rudi Garcia.

Desondanks geven de geïnteresseerde partijen in Lucas Stassin niet op. De clubs die in de zomertransferperiode interesse toonden, zouden in de winter opnieuw hun kans moeten en kunnen wagen, temeer de spits recentelijk aangaf dat een vertrek in januari niet uitgesloten is.

AS Roma toonde interesse in de zomer, maar heeft de gesprekken (nog) niet hervat

Paris FC, dat deze zomer het meest concreet was, blijft geïnteresseerd. De promovendus mikt hoog en wil de aanvaller van de Jonge Duivels inlijven, maar ze zijn niet de enige geïnteresseerden.





Onlangs kwam in de Italiaanse pers de interesse van AS Roma ter sprake. Volgens onze informatie heeft de Romeinse club zich deze zomer geïnformeerd, maar niet doorgezet met de transfer en de gesprekken nog niet hervat. Er is op dit gebied dus geen nieuws, hoewel de Italiaanse club in de wintertransferperiode een nieuwe poging zou kunnen wagen.