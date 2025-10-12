Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ondanks de vele geruchten en de sterke interesse van verschillende clubs, is Lucas Stassin deze zomer bij AS Saint-Étienne gebleven. De geïnteresseerde clubs hebben de moed niet opgegeven en zullen naar verwachting tijdens de winterse transferperiode opnieuw een poging wagen.

Lucas Stassin is de sterspeler van AS Saint-Étienne en stond deze zomer op het punt de club te verlaten. De voormalige spits van Anderlecht en Westerlo wilde een stap vooruit zetten in zijn carrière, maar de Franse club wilde zijn topscorer behouden om een prominente rol te spelen in de Ligue 2.

Lucas Stassin voorlopig bij de beloften van de Rode Duivels

Ondanks de interesse van meerdere Europese clubs is Lucas Stassin dus bij Saint-Étienne gebleven. Deze situatie heeft zijn kansen bij de Rode Duivels waarschijnlijk niet vergroot, want hij werd opgenomen in de kern van Gill Swerts bij de beloften, en dus niet door Rudi Garcia.

Desondanks geven de geïnteresseerde partijen in Lucas Stassin niet op. De clubs die in de zomertransferperiode interesse toonden, zouden in de winter opnieuw hun kans moeten en kunnen wagen, temeer de spits recentelijk aangaf dat een vertrek in januari niet uitgesloten is.

AS Roma toonde interesse in de zomer, maar heeft de gesprekken (nog) niet hervat

Paris FC, dat deze zomer het meest concreet was, blijft geïnteresseerd. De promovendus mikt hoog en wil de aanvaller van de Jonge Duivels inlijven, maar ze zijn niet de enige geïnteresseerden.

Onlangs kwam in de Italiaanse pers de interesse van AS Roma ter sprake. Volgens onze informatie heeft de Romeinse club zich deze zomer geïnformeerd, maar niet doorgezet met de transfer en de gesprekken nog niet hervat. Er is op dit gebied dus geen nieuws, hoewel de Italiaanse club in de wintertransferperiode een nieuwe poging zou kunnen wagen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo
Lucas Stassin

Meer nieuws

Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

17:31
1
Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

11:15
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

10:30
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

10:00
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
1
📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

10:15
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

08:40
Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

22:30
Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

06:30
Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

23:00
2
🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

07:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

22:00
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
3
OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

20:16
5
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

15:30
7
"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

17:00
Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

20:01
Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

19:30
Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

19:15
"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

19:00
Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

13:00
Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

15:00
🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?" De derde helft

🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

18:00
Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

16:00
5
Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

14:00
6
🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

16:30
1
Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

13:15
Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

15:15
Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

12:30
4
'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

14:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales André Coenen André Coenen over Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm" cartman_96 cartman_96 over Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking" The Purple Knight The Purple Knight over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Swakken Swakken over Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand Nelvafrel Nelvafrel over Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers Don Doumbia Don Doumbia over Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved