Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Hein Vanhaezebrouck blikt met veel trots terug op de kampioenenploeg van 2015, die met AA Gent geschiedenis schreef door voor het eerst de landstitel te pakken. De coach herinnert zich vooral de hechte band tussen zijn spelers, onder wie Laurent Depoitre en Thomas Foket.

Twee mannen die wel eens op stap durfden gaan. “Depoitre was onze spits, maar niet iedereen geloofde toen in hem", vertelt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Hij kwam over van Oostende, waar hij zich voordien nog zwaar had geblesseerd aan de schouder. Dat gebeurde blijkbaar tijdens een avond in de Overpoortstraat. Dat heb ik nooit geweten, en eerlijk gezegd hoefde ik dat ook niet te weten.”

Wat Vanhaezebrouck wél wist, was dat Depoitre en Foket naast het veld goede vrienden waren. “Ze trokken vaak samen op. We wisten dat ze na de match graag eens doorzakten, soms zelfs tijdens de week."

"Maar fysiek waren dat twee beesten: ze stonden altijd fris op training en gaven alles. Je zag daar niets van. En zolang ze presteerden, had ik daar geen probleem mee.”

Als speler op café zitten, lukt nu niet meer

De trainer legt uit dat de voetbalwereld toen ook een stuk losser was dan vandaag. “Sociale media waren nog niet zo ontwikkeld. Mocht je dat nu durven doen — op café zitten in Gent als bekende voetballer — dan gaat dat meteen de wereld rond. Toen konden ze zich dat nog permitteren zonder drama.”

Opvallend genoeg zit Thomas Foket vandaag onder contract bij Anderlecht, maar hij is er volledig opzijgeschoven en traint niet meer mee met de A-kern. Een schril contrast met de dagen waarin hij nog als rechtsachter mee de motor vormde van Vanhaezebroucks kampioenenploeg.