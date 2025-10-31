Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hein Vanhaezebrouck blikt met veel trots terug op de kampioenenploeg van 2015, die met AA Gent geschiedenis schreef door voor het eerst de landstitel te pakken. De coach herinnert zich vooral de hechte band tussen zijn spelers, onder wie Laurent Depoitre en Thomas Foket.

Twee mannen die wel eens op stap durfden gaan. “Depoitre was onze spits, maar niet iedereen geloofde toen in hem", vertelt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Hij kwam over van Oostende, waar hij zich voordien nog zwaar had geblesseerd aan de schouder. Dat gebeurde blijkbaar tijdens een avond in de Overpoortstraat. Dat heb ik nooit geweten, en eerlijk gezegd hoefde ik dat ook niet te weten.”

Wat Vanhaezebrouck wél wist, was dat Depoitre en Foket naast het veld goede vrienden waren. “Ze trokken vaak samen op. We wisten dat ze na de match graag eens doorzakten, soms zelfs tijdens de week."

"Maar fysiek waren dat twee beesten: ze stonden altijd fris op training en gaven alles. Je zag daar niets van. En zolang ze presteerden, had ik daar geen probleem mee.”

Als speler op café zitten, lukt nu niet meer

De trainer legt uit dat de voetbalwereld toen ook een stuk losser was dan vandaag. “Sociale media waren nog niet zo ontwikkeld. Mocht je dat nu durven doen — op café zitten in Gent als bekende voetballer — dan gaat dat meteen de wereld rond. Toen konden ze zich dat nog permitteren zonder drama.”

Opvallend genoeg zit Thomas Foket vandaag onder contract bij Anderlecht, maar hij is er volledig opzijgeschoven en traint niet meer mee met de A-kern. Een schril contrast met de dagen waarin hij nog als rechtsachter mee de motor vormde van Vanhaezebroucks kampioenenploeg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Reactie

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

09:15
'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

06:30
2
Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

08:40
1
Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

07:40
1
Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

23:30
1
Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

06:00
Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

07:00
Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

08:00
Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

07:20
3
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling Reactie

Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

23:48
Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Reactie

Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

23:34
1
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
1
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
7
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

Centrale verdediger scoort vier(!) keer in een week voor KAA Gent: dit is voor hem het belangrijkste

00:00
Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

21:20
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
1
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche en viseert één ploeg: "Dat wordt knokken!" Interview

Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche en viseert één ploeg: "Dat wordt knokken!"

18:40
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
3
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
14
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde" King of Highbury King of Highbury over 'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park' M.Suarez M.Suarez over Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!" rudi maerevoet rudi maerevoet over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Jasperd Jasperd over Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België MALYNWA MALYNWA over 'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman' juniorke26 juniorke26 over Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-zender vanwege DAZN-chaos Joe Joe over Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved