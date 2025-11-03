Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Het WK U17 begint deze week, en onze Jonge Duivels namen het eerst op tegen Argentinië. Er wordt veel verwacht van de generatie 2008, maar schitteren op het WK U17 garandeert geen glansrijke carrière: waar zijn de spelers die in 2015 brons behaalden nu?

Gaëtan Coucke (Sampdoria)

De vaste doelman op het WK 2015 is een van de leden van de generatie 1998 die tot nu toe een zeer respectabele carrière op het hoogste niveau heeft bereikt: 124 wedstrijden voor KV Mechelen, 23 voor Genk, een lucratieve transfer naar Saoedi-Arabië en deze zomer een terugkeer naar Europa, in de richting van Sampdoria. Hij werd zelfs opgenomen bij de Rode Duivels in 2020.

Jens Teunckens (Union Saint-Gilloise)

Na lange tijd tevreden te zijn geweest met een rol als reservekeeper in België (Club Brugge, Antwerp) en zelfs op Cyprus, werd Jens Teunckens de eerste keuze bij Lierse in de Challenger Pro League, voordat hij tekende bij Union Saint-Gilloise, waar hij dit seizoen de tweede keuze is achter Scherpens. Tot ieders grote verrassing is hij toch Rode Duivel geworden, aangezien Roberto Martinez hem in 2019 en 2020 opriep om afwezigen te vervangen.

Steph Van Cauwenberghe (einde carrière)

Opgeleid bij Zulte Waregem is Steph Van Cauwenberghe, destijds derde keeper van de U17, nooit verder doorgebroken dan de Tweede Klasse VV. Hij verliet de voetbalwereld in 2022 na een periode bij KRC Gent.

Kino Delorge (F91 Dudelange)

Kino Delorge bouwt zijn carrière op ver weg van de schijnwerpers: na passages bij Lierse en Virton, heeft hij zich bewezen bij SV Straelen (Duitse derde klasse) en is hij nu basisspeler bij F91 Dudelange waar hij 85 wedstrijden heeft gespeeld met 11 assists.

Laurent Lemoine (Zulte Waregem)

Hoewel hij geen Rode Duivel is geworden en daar nu nog ver van verwijderd is, heeft Laurent Lemoine meer dan 100 wedstrijden in de Eerste Klasse B gespeeld en begon hij zelfs het seizoen als basisspeler in de Jupiler Pro League met Zulte Waregem - zijn eerste wedstrijden in de eerste klasse!

Wout Faes (Leicester City)

Geen introductie nodig: de aanvoerder van de generatie 1998 is een zeer bekritiseerde, maar onmisbare Rode Duivel onder Tedesco geworden, en heeft nu al 28 caps met het A-team. Hij was niet de meest getalenteerde van de groep, maar haalt het beste uit zijn carrière.

Christophe Janssens (SK Beveren)

De vaste linksachter van het U17-team, Christophe Janssens, heeft de Rode Duivels nooit benaderd, maar maakt wel een carrière op professioneel niveau: momenteel is hij basisspeler bij SK Beveren in de Tweede Klasse en hoopt hij eindelijk de JPL te ontdekken in de toekomst. Hij heeft meer dan 130 wedstrijden in de Challenger Pro League op zijn naam.

Dries Caignau (Olsa Brakel)

Als linksachter tijdens de bronzen finale in 2015 speelt Dries Caignau momenteel in de Derde Klasse VV, het vijfde niveau van ons voetbal. Opgeleid bij Anderlecht en Gent, is hij nooit voorbij de Eerste Klasse Amateurs gekomen.

Steve Ryckaert (SK Londerzeel)

Basisspeler in de kwartfinale op het WK 2015. Ryckaert speelt momenteel in de Tweede Klasse VV, maar heeft de Challenger Pro League gekend met AFC Tubeke in 2017.

Rubin Seigers (Lommel SK)

Basisspeler op het U17-WK, centraal in de verdediging maar vooral op het middenveld. Seigers werd bekend bij Westerlo (62 wedstrijden), maar speelt momenteel bij Lommel.

Dante Rigo (SK Beveren)

Beschouwd als een van de grootste talenten van de generatie 1998 en opgeleid bij PSV Eindhoven, waar hij de ster was van het U21-team (78 wedstrijden met Jong PSV, een zeldzaam cijfer), is Rigo nooit doorgebroken met het eerste team (9 wedstrijden) en na een goede periode bij Beerschot heeft hij getekend bij Grenoble in de Ligue 2. Een ernstige blessure vertraagde hem daar nog meer, maar hij speelde 61 wedstrijden in de Ligue 2, voordat hij deze zomer terugkeerde naar Beveren... ver van de hoogten die hem werden voorspeld.

Matthias Verreth (Bari)

Verreth was destijds het andere grote Belgische talent van PSV Eindhoven en kende niet meer succes in het eerste team (3 wedstrijden). Na een passage bij Beveren, brak hij door in Nederland (Willem II) en is hij nu basisspeler in de Serie B.

Orel Mangala (Olympique Lyonnais)

Met zijn 23 caps is Orel Mangala ook een pijler van de Rode Duivels onder Tedesco geworden, voordat hij uit beeld verdween onder Rudi Garcia. Het is sowieso niet nodig om te zeggen dat het grote talent dat werd opgeleid bij RSC Anderlecht een van de grote successen is van deze generatie 1998, met 66 Premier League-wedstrijden en 72 Bundesliga-wedstrijden.

Matisse Thuys (Avanti Stekene)

Opgeleid bij Genk speelde Thuys toch 16 wedstrijden in de Nederlandse Tweede Klasse voor MVV Maastricht, maar hij is nu ver verwijderd van het hoogste niveau, in de Derde Klasse VV, het vijfde niveau van ons voetbal.

Alper Ademoglu (Eeendracht Elene-Grotenberge)

Misschien een van dé teleurstellingen van deze generatie. Alper Ademoglu werd gezien als een talent van Neerpede maar tekende op zeer jonge leeftijd in Turkije, waar hij niet verder kwam dan de Tweede Klasse. Hij is deze zomer teruggekeerd naar België... in de Derde Klasse VV.

Ismail Azzaoui (zonder club)

Een van de triestere verhalen van deze generatie: Ismail Azzaoui was een van de juwelen, maar zijn carrière werd verwoest door blessures. Opgeleid bij Tottenham en door velen gezien als een toekomstige Rode Duivel, begon hij door te breken in de Eredivisie (54 wedstrijden) voor een nieuwe ernstige blessure en een contract in Azerbeidzjan, waar hij een volledig seizoen speelde. Na een passage op Cyprus zit hij sinds deze zomer zonder club.

Jorn Vancamp (Dessel Sport)

Een vreemde carrière is die van Jorn Vancamp, ook gezien als een talent van Anderlecht maar door problemen, waaronder depressie, ver van het hoogste niveau verwijderd. Hij kwam met een zijstap naar Finland. De sterke spits zou zich vervolgens herpakken bij La Louvière waar hij doelpuntrijk was.

Dante Vanzeir (La Gantoise)

De laatste Rode Duivel van deze U17-selectie van 2015. Dante Vanzeir is een van de grootste successen van zijn generatie met uiteraard die memorabele periode bij Union Saint-Gilloise (91 wedstrijden, 48 doelpunten). Hij profiteerde van deze succesvolle periode om zijn enige cap te behalen.

Lennerd Daneels (Helmond Sport)

Hoewel hij nooit opviel in de ogen van het Belgische publiek, heeft Lennerd Daneels een meer dan respectabele carrière in Nederland met 158 wedstrijden in de Nederlandse Tweede Klasse voor 19 doelpunten en 12 assists voor verschillende teams, maar ook 63 wedstrijden in de Eredivisie (2 doelpunten, 3 assists).

Terry Osei-Berkoe (KVK Ninove)

Opgeleid bij Brugge heeft Osei-Berkoe nooit in de Jupiler Pro League gespeeld en hij is zelfs nooit verder geraakt dan de Eerste Klasse Amateurs, waar hij nog steeds speelt met Ninove.

Dennis Van Vaerenbergh (Mandel United)

De grote man van de kleine finale van dit WK U17 (een doelpunt, een assist). Van Vaerenbergh is een seriële doelpuntenmaker in de amateurdivisies geworden met 43 doelpunten in 68 wedstrijden voor Dikkelvenne in de Tweede Klasse VV, waar hij nog steeds speelt onder de kleuren van Mandel United.

