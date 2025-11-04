RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

Voormalig Belgisch international André De Nul is op 79-jarige leeftijd overleden, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Nul was actief als speler bij meerdere Belgische clubs en maakte later naam als FIFA-makelaar. Zijn overlijden betekent het einde van een lange loopbaan in het voetbal.

Carrière bij Lierse en Anderlecht

De Nul speelde tijdens zijn actieve jaren voor onder andere Eendracht Aalst, Union, Anderlecht en Lierse. Vooral bij Lierse groeide hij uit tot een publiekslieveling. In 1969 won hij met de club de Beker van België. Zes jaar later herhaalde hij dat succes met Anderlecht. In beide finales wist hij te scoren.

Een van de meest memorabele momenten uit zijn carrière vond plaats in 1971. Tijdens een Europese thuiswedstrijd tegen Rosenborg scoorde hij drie doelpunten in de laatste twintig minuten. Daardoor wist Lierse, ondanks een eerdere 4-1-nederlaag, alsnog door te stoten naar de volgende ronde.

Zijn prestaties op het veld leverden hem ook een plaats op in de nationale ploeg. Als Rode Duivel vertegenwoordigde hij België op internationaal niveau. Zijn bijdrage aan het Belgische voetbal werd door velen gewaardeerd.

Ontdekker van Babayaro

Na zijn loopbaan als speler bleef De Nul actief in het voetbalmilieu. Hij werd erkend als FIFA-makelaar en speelde een rol in de ontwikkeling van jong talent. Zo bracht hij Celestine Babayaro naar Anderlecht. De Nigeriaanse verdediger groeide daar uit tot een vaste waarde.

De Nul gebruikte zijn netwerk en ervaring om jonge spelers kansen te bieden. Zijn betrokkenheid bij de transfer van Babayaro wordt gezien als een van zijn belangrijkste bijdragen na zijn actieve carrière.