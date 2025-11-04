Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Hayen - Hayen - Slot - Still
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hayen - Hayen - Slot - Still
'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'
De Ivoriaanse spits Ibrahim Diabaté, momenteel actief bij GAIS in Zweden, blijft de aandacht trekken van diverse clubs. Zowel Belgische als internationale ploegen hebben hun interesse kenbaar gemaakt, met een mogelijke transfer in het vooruitzicht. (Lees meer)
Foto: © photonews
Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken
Na zijn ontslag bij Southampton wordt Will Still door analist Hugh Woozencroft genoemd als geschikte kandidaat voor Celtic Glasgow. De Anglo-Belg zou volgens hem snel opnieuw aan de slag kunnen in het Britse voetbal. (Lees meer)
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"
Nicky Hayen, hoofdtrainer van Club Brugge sinds maart 2023, wordt in internationale media genoemd als een van de meest veelbelovende coaches van Europa. Zijn naam circuleert inmiddels in verband met topclubs, waaronder zelfs Liverpool. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/11