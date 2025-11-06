Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het laatste woord is nog niet gezegd over dit voetbalseizoen. Nadat eerder al Union SG zich roerde tegen het competitieformat, heeft nu ook KAA Gent de aanval geopend. En dat zou ook zijn impact kunnen hebben op het huidige seizoen, uiteraard.

Normaal gezien is er vanaf volgend seizoen een nieuw systeem in de Belgische competitie. De play-offs zouden verdwijnen en we zouden ook opnieuw gaan naar een competitie met een eerste klasse van achttien teams.

Terug naar de 'goede oude tijd' dus, na meer dan vijftien seizoenen met play-offs in verschillende optieken. Al is de vraag nog steeds of het wel zover gaat komen, want er zijn nog steeds ploegen die het niet eens zijn met de zaak.

Het minimumquotum als belangrijkste strijdpunt

Met name het minimumquotum van beloftenploegen in de Challenger Pro League heeft al heel wat stof doen opwaaien. Vorig jaar degradeerde jong KRC Genk niet naar het amateurvoetbal, omdat er nog beloftenploegen bij konden in de Challenger Pro League.

Oneerlijke concurrentie, vinden onder meer Francs Borains, Lokeren en Seraing, die klacht indienden tegen het quotum en dus ook de competitiehervorming willen laten herzien. KAA Gent gaat daar nu ook in mee, nadat eerder ook Union SG zich al kritisch had uitgelaten.

Als de Buffalo's en de tweedeklassers gelijk krijgen, dan zitten we ook meteen met een probleem. Want volgens Sam Baro is het duidelijk: als het quotum niet blijft, dan komt ook meteen de hele competitiehervorming op de helling te staan.

"Wij zijn er dus honderd procent zeker van dat als het quotum sneuvelt, ook het format moet sneuvelen. Dan moeten we de klok terugdraaien naar het moment van de stemming", had de voorzitter van KAA Gent zich laten ontvallen in Het laatste Nieuws.

Systeem met 16 of met 18 ploegen volgend seizoen?

"Daarna moeten we met alle ploegen verder werken en nadenken over het beste nieuwe format. Voor ons blijft het vertrekpunt 16 + 6: een reguliere competitie met zestien ploegen en zes in de Champions' Play-offs. Van daaruit kunnen we nog bekijken waar we landen."

Het probleem met deze gevaarlijke situatie is dat er zou kunnen worden ingegrepen in het seizoen dat op dit moment bezig is. In principe is de competitiehervorming nog niet helemaal goedgekeurd, maar iedereen gaat er wel al vanuit dat er volgend seizoen achttien ploegen zullen zijn in de Jupiler Pro League.

Het maakt ook dat er onderaan het klassement voorlopig weinig paniek is. Zoals het er nu voorstaat, zou het Dender zijn dat een play-off moet spelen tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League. 

De nummers 14 en 15, zoals Royal Antwerp FC op dit moment, zouden echter veilig zijn en niet eens moeten vrezen voor degradatie. Een rechtstreekse daler zou er dus niet komen, waardoor iedereen voorlopig op zijn gemak lijkt.

Royal Antwerp in de problemen?

Dat zou in het nieuwe systeem opnieuw anders liggen. Antwerp moet nu minstens twaalfde eindigen om de Relegation Play-offs te vermijden en minstens vijftiende eindigen om de barrages met een tweedeklasser te vermijden. Als Sam Baro gelijk krijgt, dan wordt dat opnieuw iets helemaal anders.

Antwerp speelt dit weekend tegen La Louvière opnieuw een belangrijke wedstrijd. Sowieso kan het onderaan nog heel spannend gaan worden, want de kloof tussen Antwerp op plek 15 en het nummer 3 is amper elf punten.

Welke 4 ploegen spelen de Relegation Play-offs?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
100%
40%
80%
70%
15%
10%
75%
5%
0%
0%
0%
5%

Je kan nog stemmen tot 09/11/2025 10:00.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KAA Gent

Meer nieuws

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

14:30
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00
Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

10:30
3
Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

13:50
2
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

13:00
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

12:50
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
7
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
7
In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

12:00
4
Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

11:20
4
Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

07:00
2
"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

11:00
2
🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

10:00
43
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30
Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

09:30
2
Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Reactie

Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

08:45
8
"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

09:00
16
Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

08:20
Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

08:40
8
"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

08:00
3
"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

07:40
Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

07:21
27
ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

06:30
3
Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
12
🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

🎥 Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36
Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties" Reactie

Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"

05:30
2
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

23:20
4
🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

22:46
🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

23:30
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

22:57
Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

23:00
Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 08/11 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça patje teppers patje teppers over Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over filip.dhose filip.dhose over Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal filip.dhose filip.dhose over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar" wolfskin wolfskin over Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt" Timmy89 Timmy89 over Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies FCBalto FCBalto over Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Real09 Real09 over Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved