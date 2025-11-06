Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Het laatste woord is nog niet gezegd over dit voetbalseizoen. Nadat eerder al Union SG zich roerde tegen het competitieformat, heeft nu ook KAA Gent de aanval geopend. En dat zou ook zijn impact kunnen hebben op het huidige seizoen, uiteraard.

Normaal gezien is er vanaf volgend seizoen een nieuw systeem in de Belgische competitie. De play-offs zouden verdwijnen en we zouden ook opnieuw gaan naar een competitie met een eerste klasse van achttien teams.

Terug naar de 'goede oude tijd' dus, na meer dan vijftien seizoenen met play-offs in verschillende optieken. Al is de vraag nog steeds of het wel zover gaat komen, want er zijn nog steeds ploegen die het niet eens zijn met de zaak.

Het minimumquotum als belangrijkste strijdpunt

Met name het minimumquotum van beloftenploegen in de Challenger Pro League heeft al heel wat stof doen opwaaien. Vorig jaar degradeerde jong KRC Genk niet naar het amateurvoetbal, omdat er nog beloftenploegen bij konden in de Challenger Pro League.

Oneerlijke concurrentie, vinden onder meer Francs Borains, Lokeren en Seraing, die klacht indienden tegen het quotum en dus ook de competitiehervorming willen laten herzien. KAA Gent gaat daar nu ook in mee, nadat eerder ook Union SG zich al kritisch had uitgelaten.

Als de Buffalo's en de tweedeklassers gelijk krijgen, dan zitten we ook meteen met een probleem. Want volgens Sam Baro is het duidelijk: als het quotum niet blijft, dan komt ook meteen de hele competitiehervorming op de helling te staan.

"Wij zijn er dus honderd procent zeker van dat als het quotum sneuvelt, ook het format moet sneuvelen. Dan moeten we de klok terugdraaien naar het moment van de stemming", had de voorzitter van KAA Gent zich laten ontvallen in Het laatste Nieuws.

Systeem met 16 of met 18 ploegen volgend seizoen?

"

Daarna moeten we met alle ploegen verder werken en nadenken over het beste nieuwe format. Voor ons blijft het vertrekpunt 16 + 6: een reguliere competitie met zestien ploegen en zes in de Champions' Play-offs. Van daaruit kunnen we nog bekijken waar we landen."

Het probleem met deze gevaarlijke situatie is dat er zou kunnen worden ingegrepen in het seizoen dat op dit moment bezig is. In principe is de competitiehervorming nog niet helemaal goedgekeurd, maar iedereen gaat er wel al vanuit dat er volgend seizoen achttien ploegen zullen zijn in de Jupiler Pro League.

📘 | Een nieuw boek om 125 jaar KAA Gent te vieren! 🥳



Bekijk Sam Baro’s nieuwe schoenen in de DAZN-app! 👟 pic.twitter.com/I0b0QzNvcy — DAZN België (@DAZN_BENL) November 5, 2025

Het maakt ook dat er onderaan het klassement voorlopig weinig paniek is. Zoals het er nu voorstaat, zou het Dender zijn dat een play-off moet spelen tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League.

De nummers 14 en 15, zoals Royal Antwerp FC op dit moment, zouden echter veilig zijn en niet eens moeten vrezen voor degradatie. Een rechtstreekse daler zou er dus niet komen, waardoor iedereen voorlopig op zijn gemak lijkt.

Royal Antwerp in de problemen?

Dat zou in het nieuwe systeem opnieuw anders liggen. Antwerp moet nu minstens twaalfde eindigen om de Relegation Play-offs te vermijden en minstens vijftiende eindigen om de barrages met een tweedeklasser te vermijden. Als Sam Baro gelijk krijgt, dan wordt dat opnieuw iets helemaal anders.

Antwerp speelt dit weekend tegen La Louvière opnieuw een belangrijke wedstrijd. Sowieso kan het onderaan nog heel spannend gaan worden, want de kloof tussen Antwerp op plek 15 en het nummer 3 is amper elf punten.