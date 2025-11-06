Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

David Hubert is sinds enkele weken aan de slag als coach van Union SG. Hier en daar wordt geopperd dat Rik De Mil dé favoriete kandidaat van de landskampioen was. Alex Muzio schept duidelijkheid.

Volgens de geruchtenmolen klopte Union SG aan bij Rik De Mil om Sébastien Pocognoli op te volgen. Mehdi Bayat gaf zijn coach echter geen toestemming om te praten.

"Dat is een raar mediaverhaal", is Alex Muzio héél duidelijk in De Standaard. "In werkelijkheid is de zoektocht naar een nieuwe coach helemaal anders gelopen."

Lange lijst mét Rik De Mil

"We vertrokken van een lijst met zeventien kandidaten", is de voorzitter van Les Unionistes transparant. "Onze eerste actie was nagaan wie van die zeventien namen haalbaar was."

Muzio bevestigt dat De Mil één van de kandidaten was. "Maar hij viel meteen af omdat Sporting Charleroi hem niet zou laten gaan. Andere coaches haakten dan weer af omwille van andere redenen."

Zou Rik De Mil ook effectief de nieuwe coach van Union SG geworden zijn?

Muzio benadrukt dan ook dat De Mil niét de topkandidaat was. "Stel dat ook De Mil bij de laatste drie kandidaten was geweest: wie zegt er dat hij beter had gescoord op onze voorwaarden dan David Hubert? Ik weet het alleszins niet."